Росіяни атакують "Шахедами", біля Нікополя працює ППО: повітряна тривога у південних областях
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
У Повітряних силах ввечері 30 листопада попередили про нову загрозу з неба. Так, російські загарбники вчергове запустили свої безпілотні літальні апарати типу "Шахед".
Крім того, була також і загроза балістикою в Одеській області. 24 Канал закликає громадян прислухатися до сирен, адже це може вберегти життя та полегшити роботу військовим під час ліквідації ворожих об'єктів у небі.
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Повітряні сили близько 19 години 38 хвилин наголосили, що окупанти запустили свої безпілотники "Шахед" із полігону Чауда, в анексованому Кримському півострові. Там закликали реагувати на сирени по областях, якщо вони пролунали.
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– сказали у Повітряних силах.
Наразі достеменно невідомо, яким вектором рухатимуться російські безпілотники. Однак перші повітряні тривоги можуть пролунати у прилеглих до Криму Херсонській, Миколаївській, Одеській чи Запорізькій областях.
Окупанти щодня пускають по Україні "Шахеди"
- Росіяни також пускали свої безпілотні літальні апарати "Шахед" по території України вночі 30 листопада. Тоді повітряна тривога лунала у низці регіонів України.
- Зрештою потужні вибухи пролунали у Хмельницькій області поблизу населеного пункту Шепетівка. Перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що це була робота протиповітряної оборони по ворожих цілях.
- Далі стало відомо, що уламки "Шахеда" впали на території колишнього заводу. Тюрін наголосив, що травмованих внаслідок атаки немає, а пожежа на території підприємства відсутня.
- У Повітряних силах розповіли, що загалом окупанти пустили по Україні 20 "Шахедів". 14 із літальних апаратів збила українська протиповітряна оборона.
- Тієї ж ночі окупанти також запустили по Донецькій області 8 ракет типу С-300. Внаслідок цього у Покровському районі були серйозні руйнування і постраждалі.