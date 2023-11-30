Росіяни атакують "Шахедами", біля Нікополя працює ППО: повітряна тривога у південних областях

У Повітряних силах ввечері 30 листопада попередили про нову загрозу з неба. Так, російські загарбники вчергове запустили свої безпілотні літальні апарати типу "Шахед".

Крім того, була також і загроза балістикою в Одеській області. 24 Канал закликає громадян прислухатися до сирен, адже це може вберегти життя та полегшити роботу військовим під час ліквідації ворожих об'єктів у небі.

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Росіяни пустили свої "Шахеди"

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Повітряні сили близько 19 години 38 хвилин наголосили, що окупанти запустили свої безпілотники "Шахед" із полігону Чауда, в анексованому Кримському півострові. Там закликали реагувати на сирени по областях, якщо вони пролунали.

Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– сказали у Повітряних силах.

Наразі достеменно невідомо, яким вектором рухатимуться російські безпілотники. Однак перші повітряні тривоги можуть пролунати у прилеглих до Криму Херсонській, Миколаївській, Одеській чи Запорізькій областях.

Окупанти щодня пускають по Україні "Шахеди"