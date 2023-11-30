Росіяни атакують "Шахедами", біля Нікополя працює ППО: повітряна тривога у південних областях

30 листопада 2023, 22:49
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

У Повітряних силах ввечері 30 листопада попередили про нову загрозу з неба. Так, російські загарбники вчергове запустили свої безпілотні літальні апарати типу "Шахед".

Крім того, була також і загроза балістикою в Одеській області. 24 Канал закликає громадян прислухатися до сирен, адже це може вберегти життя та полегшити роботу військовим під час ліквідації ворожих об'єктів у небі.

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Росіяни пустили свої "Шахеди"

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23:23 Повітряні сили попередили про рух російських безпілотників у напрямку Миколаєва.23:11 Повітряні сили попередили про рух "Шахедів" з Чорного моря на в Миколаївську область.23:04 У Дніпропетровській області знову тривога. Там "Шахеди" рухаються у бік Кривого Рогу.23:03 У Херсоні пролунали вибухи.22:45 Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що над Нікопольським районом збили ворожий безпілотник.22:37 В Запорізькій і Дніпропетровській областях також був відбій. Однак тривогу дали у Харківській області.22:35 В Одеській області пролунав відбій повітряної тривоги.22:27 Повітряні сили попередили про рух "Шахедів" у бік Миколаєва з півночі.22:09 В Одеській області пролунав сигнал повітряної тривоги. Там попереджали про загрозу балістики.21:46 У Кіровоградській області оголосили тривогу. Там була загроза атаки безпілотниками типу "Шахед".21:16 Повітряні сили попередили жителів Кривого Рогу про рух безпілотників у напрямку міста.21:04 Повітряні сили попередили про загрозу застосування безпілотників у Дніпропетровській області.

Повітряні сили близько 19 години 38 хвилин наголосили, що окупанти запустили свої безпілотники "Шахед" із полігону Чауда, в анексованому Кримському півострові. Там закликали реагувати на сирени по областях, якщо вони пролунали.

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– сказали у Повітряних силах.

Наразі достеменно невідомо, яким вектором рухатимуться російські безпілотники. Однак перші повітряні тривоги можуть пролунати у прилеглих до Криму Херсонській, Миколаївській, Одеській чи Запорізькій областях.

Окупанти щодня пускають по Україні "Шахеди"

  • Росіяни також пускали свої безпілотні літальні апарати "Шахед" по території України вночі 30 листопада. Тоді повітряна тривога лунала у низці регіонів України.
  • Зрештою потужні вибухи пролунали у Хмельницькій області поблизу населеного пункту Шепетівка. Перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що це була робота протиповітряної оборони по ворожих цілях.
  • Далі стало відомо, що уламки "Шахеда" впали на території колишнього заводу. Тюрін наголосив, що травмованих внаслідок атаки немає, а пожежа на території підприємства відсутня.
  • У Повітряних силах розповіли, що загалом окупанти пустили по Україні 20 "Шахедів". 14 із літальних апаратів збила українська протиповітряна оборона.
  • Тієї ж ночі окупанти також запустили по Донецькій області 8 ракет типу С-300. Внаслідок цього у Покровському районі були серйозні руйнування і постраждалі.

Автор: Владислав Кравцов