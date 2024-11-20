Повітряна загроза: ворожі Ту-95МС могли здійснити пуски ракет

Російські бомбардувальники з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області могли запустити снаряди по Україні. Наразі пуски ракет офіційно не підтверджені.

Зазначимо, що близько 15:00 моніторингові канали повідомили про зліт 7 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Тоді ж було вказано, що літаки противника рухаються на південь до аеродрому "Енгельс".

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Ворог міг здійснити ракетний удар по Україні

Незадовго до 18:00 низка моніторів повідомили, що 7 бомбардувальників здійснили пускові маневри з району "Енгельса". Пуски ракет можуть виявитися імітацією. Якщо вони реальні, до у повітряному просторі України вони будуть десь близько 18:30.

Нагадаємо, що зранку 20 листопада посольство США заявило про загрозу "великого удару" Росії по Україні сьогодні. На тлі цього повідомлення низка посольств тимчасово припинили роботу і закликали своїх громадян покинути територію України. У ГУР тим часом назвали повідомлення про підготовку росіян до якогось "особливого" удару ворожою ІПСО.