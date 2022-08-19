Підготовка до обстрілу України, – Коваленко сказав, яку зброю може використати росія

росія стягує до кордонів України велику кількість ракет та боєприпасів. Окупанти можуть готувати провокації у День Незалежності України.

Таку думку 24 каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Зокрема, за його словами, росіяни зосереджують біля українських кордонів та на окупованих територіях транспортно-пускові контейнери із ракетами до ЗРК С-300.

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Коваленко припустив, що це відбувається саме у рамках підготовки до масштабної ракетної атаки по українських містах.

Така кількість С-300 накопичується саме для того, щоб напередодні або безпосередньо 24 серпня використати для обстрілів території України якомога більше саме цих боєприпасів,

– зазначив військовий оглядач.

Втім, йдеться не тільки про цей тип озброєння.

Небезпеку становлять не тільки С-300

Коваленко нагадав, що вночі проти 17 серпня окупанти завдали ракетного удару по Затоці Одеської області ракетами Х-22. За його словами, до цього такі ракети не використовувалися окупантами майже 3 тижні.

Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" росіяни поновили боєкомплект. Весь час відбувалося відправлення цієї зброї майже з усієї росії на аеродроми, звідки авіація завдає ударів саме ракетами Х-22. Йдеться, зокрема, про аеродром Шайковка в Калузькій області росії. Окупанти вже накопичили необхідну кількість цих ракет. Вони можуть їх використовувати як для обстрілів Півдня України, так і для ударів по східних та північних районах з повітряного простору білорусі.

Що ще росія готує до 24 серпня

Окупанти готують й інші види ракетної зброї, зокрема російські гіперзвукові авіаційні ракетні комплекси Х-47М2 "Кинджал". Коваленко зазначив, що із цими ракетами у росіян виникли певні проблеми.

"Зараз у росії менш ніж 40 одиниць ракет "Кинджал". Окупанти не можуть їх серійно виробляти, тому що для цього потрібна велика кількість елементів та запчастин іноземного походження", – розповів він.

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Тому, на думку військового оглядача, росіяни будуть використовувати такі ракети лише за "особливих" приводів.

Вони можуть використовувати "Кинджали", аби продемонструвати самим жителям росії, що мають якийсь контроль над територією України й здатні завдавати серйозних ударів. У такі знакові дати, як 24 серпня, окупанти можуть пустити в дію саме ці ракети,

– сказав Коваленко.

У чому небезпека ракет "Кинджал"

Він додав, що "Кинджали" становлять велику небезпеку для України. Адже це єдиний тип ракет, проти яких наша ППО не має повноцінного ефективного алгоритму протидії. За словами Коваленка, це пов'язано із 2 моментами.

По-перше, такі ракети використовувалися для обстрілів України усього кілька разів. Тому українські сили ППО не мали змоги відпрацювати алгоритм їхнього знищення.

По-друге, "Кинджал" дійсно має дуже велику швидкість, тому її знищення для нашої ППО – велика проблема.

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Небезпека на День Незалежності України: коротко