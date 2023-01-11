Що буде з відключеннями світла в Україні: прогноз від глави Укренерго
Якщо ж Росія знову буде завдавати чергових обстріл по енергетичній інфраструктурі, то українці можуть повернутись до режиму відключень світла листопада – грудня 2022 року.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник Укренерго Володимир Кудрицький, інформує 24 Канал.
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Обнадійливий прогноз від Укренерго
Зокрема він зазначив, що вважає сценарій блекауту "більше теоретичним, ніж тим, який має трапитися з нами в майбутньому".
Песимістичний сценарій ситуації з енергетикою залежить від декількох чинників, запевняє Кудрицький.
Що стосується песимістичного сценарію, то його, напевно, потрібно сформулювати таким чином: будуть продовжуватися обстріли і якщо при цьому буде виходити з ладу та генеруюча потужність, яку ми відновлюємо, то це буде нівелювати наші зусилля по збільшенню генерації,
– пояснив він.
За словами Кудрицького, в такій ситуації будуть діяти планові відключення, а в періоди похолодання можуть бути й аварійні. Однак він наголосив, що енергетичній системі вдасться пережити цю зиму.
"Такий песимістичний сценарій передбачає, що ми будемо жити в режимі листопада – грудня. Ми точно переживемо цю зиму. Цей сценарій не смертельний, він некомфортний", – додав Кудрицький.
Кудрицький також заявив, що енергетики щосили намагаються підключити до енергосистеми якнайбільше генеруючих потужностей. Він додав, що українцям все ще слід економити електрику – особливо зараз, за холодної погоди.
В усіх областях вимикатимуть світло протягом доби
- У середу, 11 січня, через суттєве зниження температури на сході і в центрі країни збільшилось використання електроенергії. Відтак, в усі регіони України доведені ліміти споживання світла.
- Обмеження діятимуть упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00. Це потрібно для того, аби забезпечити баланс в енергосистемі нашої держави.
- Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та тимчасову окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію. Серед них є і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б повною мірою покрити потребу в електроенергії.