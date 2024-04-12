Який потенціал ЗСУ на фронті: Світан припустив літню військову кампанію

Збройні Сили України влітку 2024 року, найімовірніше, не встигнуть провести наступальну кампанію. Однак зосередяться на обороні та знищенні ресурсів ворога.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, Силам оборони для проведення літньої кампанії вже бракує часу на підготовку, навчання та постачання.

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Яке завдання української армії у 2024 році

Підготовку військової кампанії необхідно було починати з осені й тоді б до літа ЗСУ були б готові. В середньому вона триває пів року.

Найімовірніше, цю літню кампанію Україна проведе в режимі активної оборони з виконанням основного завдання – знищення противника. У жодному разі не можна дати можливості росіянам накопичити сили й засоби, які вони можуть виробляти.

Ми можемо проводити наступальні операції у режимі знищення російських частин, військовий об'єктів на великій глибині залежно від сил та засобів, які у нас будуть,

– мовив Світан.

Перше завдання будь-якої армії, яка обороняється, – знищення армії противника. Звільнення території – це засіб виконання першого завдання, тому насамперед потрібно зосередитися на замовленні, отриманні й виконанні засобів ураження з великим радіусом дії.

Допомога від США піде на оборону

Сподіваймося, що у квіті Сполучені Штати Америки все ж таки ухвалять рішення щодо виділення Україні 61 мільярда доларів. Проте заощадити частину коштів на наступний рік не вдасться.

На наступний рік нічого не піде. Вся допомога, яка буде отримана від США, використовуватиметься на лінії оборони. Просто ми не зможемо виконувати широкомасштабних наступальних операцій,

– додав військовий експерт.

За його словами, у 2024 році наступу не буде, а всю військову допомогу від американців використовуватимемо для знищення росіян і живої техніки.

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