Чи планує Росія масований обстріл 24 лютого: що каже Ігнат

Російські війська дійсно часто обирають "символічні" дати для здійснення ударів по Україні. Водночас очікувати атак від ворога потрібно завжди, а не лише 24 лютого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю керівника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната для "Радіо Свобода".

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Яка ймовірність обстрілу 24 лютого

Українці активно обговорюють можливу масовану атаку в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, а телеграм-канали вже попереджають про ймовірність такого обстрілу.

Водночас Юрій Ігнат заявив, що удари ворога – це те, що відбувається завжди, тому прив'язуватися до дат, зокрема 24 лютого, не варто.

Новий рік, будь яка символічна дата для окупанта, чи символічна дата для України – День Незалежності і так далі. Тому ми вже очікуємо три роки, день у день. Пережили різні очікування, "Орешники"… Звичайно треба бути готовим,

– пояснив він.

Він підкреслив, що кожна родина та кожна організація зараз повинна мати план дій в екстреній ситуацій. Зокрема у випадку удару "Шахеда" або ракети потрібно чітко знати, де лежить аптечка та як надати першу допомогу.

Тактична медицина – це дуже важливо. Я знаю багато сімей, які сьогодні записують дітей своїх, школярів, підлітків, на курси тактичної медицини. Це важливо, це може врятувати життя батьку чи матері, якщо дійсно станеться якась трагедія – зупинити кров, надати першу допомогу і так далі,

– наголосив Юрій Ігнат.

За його словами, Росія має чіткий план – визначені об'єкти, по яких окупанти хочуть вдарити, тому свої атаки вони планують відповідно до стратегічних задумів. Зазначається, що під час планування атак ворог враховує різні фактори, зокрема погодні умови, які також можуть вплинути на удар.