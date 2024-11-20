На тлі загрози "масованої атаки": посольство Казахстану закликало громадян залишити Україну

Посольство Казахстану 20 листопада рекомендувало своїм громадянам залишити територію України. Це сталося на тлі повідомлень про загрозу "масованої повітряної атаки" по нашій державі з боку Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал казахської дипломатичної установи. Про небезпеку 20 листопада в Україні також писали й посольства інших держав.

До теми Росіяни намагаються хитати панічні настрої на фоні закриття посольств, – Коваленко

Що писали у посольстві Казахстану своїм громадянам в Україні

У дипустанові зазначили, що у зв'язку з частими артилерійськими обстрілами та повітряними атаками в Україні та з метою безпеки посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам країни розглянути можливість залишити території, наближені до місць активних бойових дій, або залишити Україну.

Посольство закликає всіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу та негайно слідувати в укриття, дотримуватись заходів власної безпеки та виконувати рекомендації офіційної влади,

– написали у посольстві.

Там також підкреслили, що для виїзду з України до Казахстану громадяни можуть скористатися наземними маршрутами: через Польщу чи Молдову, а далі – комерційним авіасполученням.

"У разі виїзду через Польщу громадянам Казахстану потрібно мати шенгенську візу. Для в'їзду до Молдови віза не потрібна", – резюмували у посольстві.

До слова, в ГУР МО прокоментували повідомлення у мережі, які поширюють нібито від їхнього імені щодо "масованого ракетно-бомбової атаки по Україні" 20 листопада. У розвідці підкреслили, що це чергова інформаційно-психологічна атака ворога, спрямована на залякування українців.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко також підтвердив, що росіяни зараз інформаційно намагаються хитати панічні настрої в Україні на тлі закриття іноземних посольств. Лейтенант підкреслив, що про плани ворога відомо, а Сили оборони готові протидіяти цим діям.