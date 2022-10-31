Росіяни масовано атакують Україну: повідомляють про повторні запуски ракет

В Україні зранку 31 жовтня лунає повітряна тривога. За попередньою інформацією, ракети йдуть на північ та північний захід.

Українців просять бути обережними. Краще залишайтесь в укриттях, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, інформує 24 канал.

​Важливо На Київщині, Вінниччині і Полтавщині працює ППО, росіяни атакують і Харківщину

Можливий масований удар

Як розповів начальник ОВА Віталій Кім, частина ракет пройшла від Миколаєва на північ/північний захід.

За словами глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, є інформація про масований пуск російських ракет.

Просимо всіх залишатись в укриттях або безпечному місці,

– зазначив він.

Міський голова Рівного Олександр Третяк також підтвердив інформацію від багатьох офіційних джерел про масовий пуск крилатих ракет.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що у регіоні залишається підвищена ракетна небезпека.

Наразі у повітрі багато цілей та дуже густий туман. Тому працювати буде дуже важко. Прохання не нехтувати тривогою і пройти в безпечне укриття!

Станом на 7:30 повітряна тривога лунає у таких регіонах країни:

Хмельницька область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область;

Волинська область;

Львівська область;

Івано-Франківська область;

Закарпатська область;

Житомирська область;

Вінницька область;

Одеська область;

Миколаївська область;

Кіровоградська область;

Черкаська область;

Київська область;

місто Київ;

Чернігівська область;

Сумська область;

Полтавська область;

Дніпропетровська область;

Херсонська область;

Запорізька область;

Донецька область;

Харківська область.

Працює ППО

До речі, Олексій Кулеба підтвердив інформацію, що на Київщині працює ППО.

"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел", – наголосив очільник регіону.

Те ж саме відбувається і на Вінниччині.

Вінниччина під ракетним обстрілом! Працює ППО,

– заявив Сергій Борзов.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що зафіксовано повторні пуски ракет по території України.

"Загарбники в агонії і прагнуть заподіяти нам якомога більше шкоди. Тому ціль ворога – важливі інфраструктурні об'єкти, підприємства енергетики, місця масового скупчення людей, такі як вокзали, автостанції, ринки, торгові центри. Ще раз закликаю: під час тривоги перебувайте в укриттях, особливо, якщо ви недалеко від одного із таких об’єктів!" – сказав Сергій Гамалій.

Влада просить перебувати в укриттях

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба просить залишатись в укриттях, оскільки повітряна тривога триває.

Є ймовірність повторних обстрілів. У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО. Пам’ятайте про власну безпеку,

– заявив він.

Зауважимо, що перебувати у бомбосховищах також просить місцева влада усіх інших регіонів України.

Нагадаємо, що росіяни часто атакують Україну ракетами. Так, 10 жовтня окупанти із самого ранку завдали масованого ракетного удару по більшості областей нашої країни. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Дніпрі, Запоріжжі та ще низці регіонів.

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