Єдиний плацдарм: військовий оглядач припустив, звідки Росія може почати наступальні дії

Зараз активно обговорюється можливий новий наступ Росії в лютому чи березні. Звідки саме підуть російські війська неможливо вгадати, але експерти прогнозують, що наступальні дії варто очікувати з Донецького напрямку.

Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він вважає, що у найближчому місяці найбільш гарячою точкою буде залишатися Донецький напрямок.

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За його словами, найінтенсивніші бойові дії і далі продовжаться в районах Бахмуту, Вугледару та Авдіївки.

Це єдиний плацдарм, на якому російські війська можуть підтримувати хоч якийсь темп наступальних дій,

– заявив Коваленко.

Водночас військовий оглядач переконаний, що Луганський напрямок, Запорізька область чи лівобережна Херсонщина не є тими плацдармами, де росіяни можуть розпочати якісь масштабні наступальні дії.

Він припускає, що, швидше за все, там буде лише імітація наступу, але не більше.

"Це ж стосується і загроз з боку Білорусі – найближчими тижнями ми можемо не чекати (наступу – 24 Канал), адже там відсутнє формування будь-якого ударного угруповання", – впевнений Коваленко.

На його думку, техніку, яка буде надходити від Заходу, будуть використовувати створені нові штурмові підрозділи та батальйонно-тактичні групи.

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