Єдиний плацдарм: військовий оглядач припустив, звідки Росія може почати наступальні дії
Зараз активно обговорюється можливий новий наступ Росії в лютому чи березні. Звідки саме підуть російські війська неможливо вгадати, але експерти прогнозують, що наступальні дії варто очікувати з Донецького напрямку.
Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він вважає, що у найближчому місяці найбільш гарячою точкою буде залишатися Донецький напрямок.
До теми У Росії є люди, які працюють на Україну і готують диверсії, – ГУР
За його словами, найінтенсивніші бойові дії і далі продовжаться в районах Бахмуту, Вугледару та Авдіївки.
Це єдиний плацдарм, на якому російські війська можуть підтримувати хоч якийсь темп наступальних дій,
– заявив Коваленко.
Водночас військовий оглядач переконаний, що Луганський напрямок, Запорізька область чи лівобережна Херсонщина не є тими плацдармами, де росіяни можуть розпочати якісь масштабні наступальні дії.
Він припускає, що, швидше за все, там буде лише імітація наступу, але не більше.
"Це ж стосується і загроз з боку Білорусі – найближчими тижнями ми можемо не чекати (наступу – 24 Канал), адже там відсутнє формування будь-якого ударного угруповання", – впевнений Коваленко.
На його думку, техніку, яка буде надходити від Заходу, будуть використовувати створені нові штурмові підрозділи та батальйонно-тактичні групи.
Коваленко прокоментував можливий наступ Росії та зброю від Заходу: відео
Можливий наступ Росії: останні новини
- В ISW заявляли, що розглядають 3 сценарії дій російської армії у 2023 році. Зокрема, мовиться про великий наступ росіян в районі Луганщини або ж Росія може спробувати успішно відбити контрнаступ ЗСУ та позбавити Україну ініціативи. Ну і малоймовірним є напад з Білорусі.
- Згодом в The Guardian пояснили, що Східний напрямок є, мабуть, найбільш ймовірним для великих наступальних дій з обох сторін навесні.
- 31 січня 2023 року Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія нарощує сили для подальшої війни та нового вторгнення. Зокрема, про це свідчить мобілізація понад 200 тисяч осіб, потенційно навіть більше, купівля озброєння та боєприпасів, зокрема, в Ірану та КНДР, нарощування власного виробництва.
- Раніше Володимир Зеленський прокоментував можливий повторний наступ окупантів. Він наголосив, що Україні зараз необхідна підтримка партнерів. Що стосується так званого реваншу, то на Донбасі Путін не зупинявся, підкреслює глава держави.
- Крім того, у своєму матеріалі ми розповіли, чому Росія так гарячково поспішає з новим наступом. І який зв'язок це має з західними партнерами, які підтримують Україну.