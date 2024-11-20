Чи є зв'язок між попередженням США та ядерною риторикою Росії: у посольстві пояснили

Раніше посольство США опублікувало попередження про можливий сильний удар по Україні. Там пояснили, чи пов'язано це з оновленням ядерної доктрини Росії.

Інформація, яку має посольство США, не пов'язана з ядерними погрозами Кремля. Про це пише 24 Канал із посиланням на посольство.

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Загроза масованої атаки

У посольстві оголосили про припинення роботи на день. Також там закликали своїх громадян спускатися в укриття одразу після оголошення тривоги.

Крім цього, там пояснили, чи пов'язано це з ядерною риторикою Росії. У посольстві зазначили, що мають конкретну інформацію про можливу потужну повітряну атаку.

Після попередження США в Україні закрилися також посольства Італії, Греції та Іспанії. Усі вони ухвалили таке рішення через загрозу обстрілу.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко коментував це попередження. За його словами, авіація Росії готова до завдання ударів, адже місяцями накопичувала ракети.

Крім цього, стало відомо, що Росія вивела ракетоносії в море. Отже, вона може запустити 20 "Калібрів".