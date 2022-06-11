Можливо, досягли межі, – Казанський сказав, що з паспортизацією на окупованому Донбасі

Російське міністерство закордонних справ заявило, що видало вже 800 тисяч паспортів жителям окупованого Донбасу. Однак про схожі цифри в Росії говорили ще минулого року.

Про це 24 каналу повідомив журналіст Денис Казанський. Він зазначив, що на окупованих з 2014 року територіях Донецької та Луганської областей росіяни створили всі умови, аби люди були вимушені брати російські паспорти або ж документи квазіреспублік.

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У людей немає вибору

За його словами, без таких документів просто неможливо жити на окупованих територіях Донбасу. Він зазначив, що там залишаються люди з українськими паспортами, однак їм створюють такі умови, що без паспортів Росії або ж квазіутворень – нічого неможливо зробити.

До прикладу, якщо люди хочуть отримувати якісь виплати, пенсії, або ж продати квартиру – їм треба отримати місцеві документи. Водночас для цього вони повинні мати місцеві або російські паспорти.

"Коли це триває вже майже десятиліття, то зрозуміло, що в людей просто не залишається вибору", – зауважив Казанський.

Паспортизація проходить не гладко

Він також додав, що паспортизація українського населення на окупованих територіях Донецької та Луганської областей росіянам дається дуже важко. Казанський наголосив, що про ці 800 тисяч паспортів Росія заявляла ще у 2021 році.

Минуло вже багато часу, а росіяни знову називають ті самі цифри. Тобто це означає, що там або взагалі більше немає кому видавати паспорти, або ж, можливо, вони досягли межі й не можуть видавати їх через якісь перепони,

– заявив журналіст.

Крім того, Казанський наголосив, що роздача окупантами паспортів проводилась через примус. Також додав, що люди з окупованих територій, які їх отримали, залишаються громадянами України.

Казанський розповів, що з паспортизацією на окупованому Донбасі: дивіться відео



Роздача російських паспортів на окупованих територіях