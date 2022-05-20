Можливо, ми б досі не отримували важку зброю, – Фесенко сказав, як Зеленський переконав Захід

Світ сприймає Президента України Володимира Зеленського, як символ героїчного та ефективного спротиву України російській агресії. Ймовірно це також вплинуло на поставки нашій державі зброї від Заходу.

Про це 24 каналу повідомив політолог Володимир Фесенко. Він зауважив, що дуже важливу роль відіграли якості Зеленського – його емоційність, щирість та метафоричність спілкування.

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Вмілий комунікатор та професійна команда

На думку політолога, попередня професія Зеленського далася йому взнаки в найкращому сенсі. Фесенко наголосив, що наш президент – дуже вмілий комунікатор.

Крім того, політолог також підкреслив, що у Зеленського є дуже професійна група спічрайтерів. Він зауважив, що вони працюють надзвичайно ефективно – у стилі Зеленського. Водночас знаходять слова для кожної аудиторії.

Використали на користь України

Як зазначив Фесенко, в Офісі Президента вже в березні 2022 року відчули, що популярність Зеленського внаслідок ефективного українського спротиву у світі шалено зросла. Вони почали це використовувати на користь нашої країни.

Політолог наголосив, що таке рішення – було абсолютно правильним. На його думку, це збільшило популярність Зеленського, однак найголовніше, що це дало неймовірний результат для нашої країни.

Якби не було "чинника Зеленського" – його прямих звернень до парламентів, політиків, міжнародних організацій – можливо, ми б досі не отримали важку зброю. Водночас зараз нам таки починають її надсилати,

– заявив Фесенко.

За його словами, емоційність та щирість Зеленського, яку відчувають люди, є дуже важливою. До речі, як і вміння знаходити спільну мову, контакт з окремим міжнародними діячами.

Як Зеленський вплинув на лідерів ЄС

"Гляньте, що сталося з керівниками Євросоюзу – бачимо вже традиційно обережну політику лідерів Німеччини та Франції. Водночас вперше за останні 20 років спостерігаємо за тим, що деякі країни ЄС беруть на себе лідерство й активно виступають на боці України навіть тоді, коли їхня позиція не збігається з позицією Німеччини та Франції", – підкреслив Фесенко.

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Він наголосив, що раніше такого не було. Саме тому, на його думку, "чинник Зеленського" – його вміння знайти спільну мову, переконати, притягнути до себе – має дуже велике значення.

Проявився, як людина

Фесенко зазначив, що Зеленський дуже достойно проявив себе у важкий час війни. Зокрема, на його думку, він розкрився не як політик чи державний діяч, а насамперед – як людина, яка зрозуміла, що треба боротися разом зі своїм народом. Водночас робити на своїй посаді все, що необхідно.

"Саме в комунікації, зокрема з нашими міжнародними партнерами, у координації, оскільки треба зв'язувати різні державні інституції й водночас давати їм простір для роботи – проявилися його позитивні риси", – підсумував Фесенко.

Володимир Зеленський 3 роки на посаді Президента України

Сьогодні, 20 травня, минуло 3 роки з дня інавгурації президента Володимира Зеленського. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Зеленський потрапив у потрібне місце в потрібний час, а також вдихнув нове життя у світову політику.

За ці 3 роки Зеленському довелося долати багато викликів, а найжахливіший з них – війна. Поруч з ним завжди кохана дружина, яка підтримує, розуміє, однак у час війни життя обох кардинально змінилося.

Володимир Зеленський очолив рейтинг TIME100 – читачі глянцю вважають його найвпливовішою людиною 2022 року. До трійки лідерів також увійшли прем'єр Британії Борис Джонсон та мільярдер Ілон Маск.

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