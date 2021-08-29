Можливо, нам вдасться укласти угоду, – Ердоган про умову співпраці з "Талібаном"

Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що готовий співпрацювати з "Талібаном". Таке рішення він може ухвалити, якщо бойовики погодяться на так звану лівійську модель.

За словами Ердогана, у Туреччині уважно стежать за подіями в Афганістані. Він сказав, що турецькі розвідники вже вели переговори з представниками "Талібану".

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"Можливо, нам вдасться укласти угоду подібну до "лівійської". Досить знайти гідного партнера для переговорів. Якщо такий співрозмовник знайдеться, чому б не підписати таку угоду?" – сказав турецький президент.

Що таке "лівійська" модель

Бойовики 15 серпня увійшли в Кабул. Тоді Ердоган заявив, що готовий співпрацювати з "Талібаном". Він аргументував це тим, що хоче сприяти миру в Афганістані. Крім того, він обговорив ситуацію з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони домовилися координувати новий уряд Афганістану.

Туреччина та Уряд національної згоди Лівії 27 листопада 2019 року підписали документ про безпеку і співпрацю у військовій сфері. Меморандум регулює всі напрями військово-політичного та військово-технічного співробітництва між Туреччиною і Лівією.

У документі мовиться, що Туреччина допомагатиме Лівії створювати сили швидкого реагування у складі військових частин, розвідці чи в морському патрулюванні.

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