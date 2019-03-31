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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК

      Можливо, це крок назад, – політоглядач про нові тенденції на президентських виборах-2019

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      Інтерв'ю з Кристиною Бердинських та Романом Кравцем
      Інтерв'ю з Кристиною Бердинських та Романом Кравцем / 24 канал

      Вже всьоме в незалежній Україні відбуваються вибори президента. Ці перегони запам'яталися зовсім новими тенденціями, але невідомо – чи позитивними. Про головні відмінності між попередніми і нинішніми виборами – у прямому ефірі 24 каналу розповіли журналістка Крістіна Бердинських та політичний оглядач Роман Кравець.

      "Я не буду говорити про вибори 2014 року, тому що вони проходили в особливих умовах зміни влади, почалася війна. Попередні ж вибори завжди була велика полярність між двома головними кандидатами у президенти", – зазначила Бердинських.

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      За її словами, завжди хтось був відверто проросійський, а хтось більше дивився на захід в бік ЄС.

      Цього року, як ми бачимо, серед фаворитів, можна сказати, немає такої полярності на проросійськість і прозахідність. Все ж таки, якщо ми беремо зовнішній вектор, то більшість кандидатів в президенти (навіть не тільки фаворити) дивляться в бік ЄС і НАТО. Цього разу їх рекордна кількість,
      – підкреслила журналістка Крістіна Бердинських.

      Політоглядач роман Кравець погодився, що завжди на попередніх виборах була двополярність: Схід та Захід, влада та опозиція. За його словами, зараз ця двополярність зовсім змінилася.

      На цих виборах ми бачимо трохи іншу перестановку, якої не було на попередніх виборах. Ми бачимо війну не влади і опозиції, Сходу і Заходу, а війну старих і нових політиків. Йде нова тенденція. І до цієї тенденції, насправді, старі політики не були готові. Це нормально. Це в усьому світі зараз таке. Але я не знаю, чи це еволюція суспільства. Можливо, це й крок назад,
      – наголосив Кравець.

      вибори 1999
       

      Кого підтримували українці на виборах 1999 року: інфографіка

      вибори 2004
       

      Кого підтримували українці на виборах 2004 року: інфографіка

      вибори 2010

      Кого підтримували українці на виборах 2010 року: інфографіка

      Дивіться марафон про вибори на 24 каналі онлайн.

      Дивіться повне інтерв'ю з Романом Кравецем та Крістною Бердинських про президентські вибори-2019:

       

      blog_ava
      Як голосують кандидати у президенти України та політична еліта держави
      сьогодні
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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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