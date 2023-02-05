Резніков вважає, що повномасштабної війни можна було б уникнути

Світ недостатньо реагував на російську агресію проти України у 2014 році. Країни продовжували працювати з Кремлем.

Про це міністр оборони Олексій Резінков сказав під час конференції, передає 24 Канал. Він зазначив, що світ мав діяти на випередження, але не зробив цього.

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"Цієї війни можна було уникнути, якби зупинили Північний потік-2, якби обрізали доступ до системи SWIFT, якби заборонили входження російських кораблів у міжнародні порти, якби перестала Європа купувати їхній газ, що все одно зробили у результаті. Якби почали блокувати активи російських олігархів, то цієї війни можна було б уникнути", – наголосив Резніков.

Росія готує новий наступ

Міністр оборони вважає, що Росія бреше про часткову мобілізацію і занижує її результати. За інформацією Резнікова, окупанти мобілізували пів мільйона військових.

Офіційно вони оголосили про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше, – сказав міністр.

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