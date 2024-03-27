Залишена повістка у дверях: юрист пояснив, чи можна її ігнорувати

Досить часто представники ТЦК залишають повістку у дверях квартири або будинку. Юрист пояснив, як варто діяти у такому разі.

Зауважимо, що закон не передбачає місця, де можуть дати повістку, тобто отримати її можна фактично будь-де. Юрист та адвокат Ростислав Кравець пояснив, яку силу мають повістки, поставлені у двері помешкання.

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Чи покарають у разі ігнорування повістки

Юрист пояснив, що повістка до військкомату має бути вручена особисто в руки людині, якій вона адресована. Аже військовозобов'язаний повинен поставити свій підпис про отримання.

Якщо ж людина не підписала відповідний документ, то він не матиме юридичної сили та вважатиметься недійсним. Це означає, що особа може не з’явитися до ТЦК, і ніяких правових наслідків для неї не буде.

Якщо людина прийшла додому й побачила повістку у дверях, то на неї можна взагалі не реагувати. Вона не має юридичної сили,

– наголосив юрист.

Зазначається, що навіть за наявності фотодоказу прикріплення документа на двері є відхиленням від загальних правил вручення повісток, які вручають для того, щоб людина прийшла до військкомату та уточнила свої дані, а не для того, щоб одразу відправити її на фронт.

Що робити у такому випадку

Відповідно до закону України військовозобов'язана особа, яка отримала повістку, має з’явитися до військкомату та стати на облік. Окремого нормативно-правового акту, що регулює вручення повісток під час воєнного стану, немає.

Однак діє постанова Кабміну, яка регулює підготовку та проведення призову на строкову службу та за контрактом. За загальним правилом, повістки необхідно вручати особисто військовозобов’язаним. Вони мають залишати підпис про отримання повістки.

Керівник ТЦК має завірити її печаткою та підписом. Зауважимо, якщо військовозобов'язаному чоловікові належним чином вручили повістку, то він має з'явитись у ТЦК у назначений час, інакше йому загрожує штраф у кілька тисяч гривень.

Він передбачений статтею про адміністративні правопорушення. Відомо, що у період воєнного стану такий штраф станом на зараз складає від 3,4 тисячі до 5,4 тисячі гривень.