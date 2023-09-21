Чи може Львів купити собі Patriot: Садовий дав чітку відповідь

Понад 1,5 тисячі людей поширили у мережі допис з вимогою придбати ППО для Львова. Андрій Садовий оперативно відреагував на запит.

Мер Львова наголосив, що комусь це може здатися трохи смішним. Водночас людям необхідно пояснити.

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Львівська міська рада, і я особисто не маємо юридичного права купувати зброю. Це означає, що така закупівля не може бути здійснена. Ніяк. Немає таких механізмів, які б дозволили нам придбати завтра Patriot,

– заявив Садовий.

Він додав, що Америка не зможе продати Львову ракети, а місто не зможе їх прийняти. І мовиться тут не про ціну. Садовий наголосив: він розуміє, що всім хочеться простих рішень. Водночас їх немає. Українці живуть у війні, й треба бути мудрими та чесними.

"Я вірю, що "петріоти" скоро будуть у Львові, але обіцяти такого я не маю права", – підсумував мер.

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