Омбудсмен оцінив можливість обміну представників УПЦ МП на полонених українців
Джерело:"Радіо свобода"
Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, чи можна обміняти представників УПЦ МП на військовополонених українців. Варто враховувати, що тут є свої особливості.
Дмитро Лубінець сказав, що українська сторона готова розглядати будь-які варіанти повернення українців додому.
До теми Кулеба розкритикував УПЦ МП й наголосив, що там "зрадили Бога"
Чи можна обміняти представників УПЦ МП
Лубінець нагадав, що загалом можна міняти лише військовополонених. Цивільних можна тільки відпускати в рамках якихось взаємних зобов’язань. Чи, до прикладу, після засудження відправляти їх на територію Російської Федерації для відбування покарання.
Можу сказати, що будь-який громадянин РФ, який цікавить російську владу, ми готові розглядати будь-які варіанти повернення їх на територію Росії задля повернення наших героїв… Для нас дуже важливо, по-перше, знайти юридичні підстави. І вони у нас є. При чому різні варіанти. І друге: так, ми готові це робити,
– сказав Лубінець.
СБУ проводить обшуки в УПЦ МП
- Нещодавно СБУ навідалася до об'єктів УПЦ МП у трьох областях України: Черкаській, Волинській і Херсонській.
- 25 листопада СБУ прийшла з обшуками до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Там знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур. Крім цього, там знайшли порно відеоматеріали за участю неповнолітніх.
- А обшуків Києво-Печерської лаври 22 листопада теж знайшли проросійську літературу. Крім того, СБУ виявила понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.
- Загалом від початку повномасштабної війни Служба безпеки вручила понад 30 підозр та відкрила понад 20 кримінальних справ проти представників УПЦ МП.