"Дозвольте російською": як Зеленський відреагував на питання журналіста

Володимир Зеленський 19 грудня проводить підсумкову пресконференцію. Один з журналістів, перед тим як поставити питання Президенту України, звернувся за дозволом говорити російською мовою.

Під час пресконференції Зеленський відповідав на важливі питання щодо війни, економіки, міжнародних відносин. Серед них пролунало про можливість поставити питання російською.

До теми Думки відрізняються від реальності, – Зеленський висловився про терміни війни

Володимир Зеленський відреагував на це прохання журналіста, дозволивши йому говорити російською, а згодом прокоментував це.

Як змінилось життя. Перекладач мені (Зеленський вказав на навушник) почав перекладати (з російської на українську мову – 24 Канал). Цікаво,

– зазначив Зеленський.