Трамп знає, як домовлятися: чи можна швидко закінчити війну в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп обіцяв завершити війну в Україні за 24 години. Однак складно уявити, як можна в один момент зупинити російську агресію. Свого часу коли переговори щодо Сирії заходили у глухий кут, республіканець показував щодо Росії досить жорстку позицію.

Як буде щодо України вже під час другої каденції Трампа – невідомо, однак це питання для нього дуже важливе. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Андрій Крамаров.

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Серйозне зобов'язання для Трампа

Андрій Крамаров зазначив, що Росію неможливо зупинити лише санкціями. Це можна зробити виключно за допомогою військової потужності. Під час першої каденції Трампа, коли тривали переговори щодо Сирії, він дав команду завдати ракетного удару ракетами Tomahawk по російській авіаційній базі. Там було знищено 19 з 20 російських літаків. Коли переговори заходять у глухий кут, республіканець може діяти жорстко.

Подивимось, як буде щодо війни в Україні. Це одне з дуже серйозних зобов'язань, які він брав на себе в передвиборчому процесі. Цікаво подивитись, як він буде це реалізовувати. Він у моменті, коли не може домовитись. Також варто розуміти, що Дональд Трамп – все-таки більше підприємець, ніж політик. У нього є розуміння, як домовлятися,

– сказав він.

Військовий експерт припустив, що для республіканця це означає розділити інтереси посередині. Однак коли він розуміє, що людина, яка перебуває по іншу сторону столу, не хоче домовлятись, а хоче гнути свою волю, то Трамп буде готовий до дуже жорстких заходів.

На жаль, наразі немає можливості дуже швидко закінчити війну в Україні. Це дуже тривалий процес. Під час переговорів для України важливо зберегти свої умови. Також буде стояти питання щодо вступу нашої держави в Євросоюз, до НАТО.

"Нашому ворогу все одно, що відбувається на Курщині. Вони понад 10 років вели війну в Сирії. Вони просто за два тижні в момент від неї відмовились. Усе це через те, що вони усі зусилля кидають на український Донбас. Для них Донецька область – це ідея "фікс", заради досягнення якої вони готові пожертвувати абсолютно всім", – додав Крамаров.