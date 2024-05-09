Верховний суд пояснив, чи справді можна відмовитися від мобілізації через релігійні переконання

В Україні деякі громадяни справді мають право відмовитись від проходження військової служби через релігійні переконання. Однак варто знати деякі нюанси.

Українське законодавство дозволяє відмову від проходження військової служби через релігійні переконання. Однак конституційним положення передбачає лише гарантію заміни військової служби на альтернативну.

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Чому слів "мені релігія не дозволяє" недостатньо для звільнення від служби

Верховний суд зазначив, що в умовах збройної агресії Росії є потреба в належному комплектуванні ЗСУ. За таких умов необхідно ретельно перевіряти твердження людини про несумісність її релігійних переконань з військовою службою й вивчити докази.

У суді наголосили, що це не означає, що можливість реалізації права на сумлінну відмову від військової служби обмежується членством у зареєстрованих релігійних організаціях, зміст віровчення яких передбачає безумовну неприпустимість такої служби, носіння та використання зброї.

Конституція України не нормує спосіб доведення віри, однак людина зобов'язана продемонструвати наявність у неї відповідних "глибоких, щирих та послідовних релігійних переконань" певними даними, крім власних слів та тверджень близьких.

Людину можуть направити на альтернативну службу, не пов'язану з військовою діяльністю

Загалом касаційний кримінальний суд Верховного суду встановив, що гарантоване статтею 9 "Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод" право сповідувати свою релігію чи переконання щодо можливості сумлінної відмови від військової служби "не є абсолютним". Таке право обмежено низкою критеріїв.

Зокрема Конституція України лиш передбачає гарантію заміни військової служби альтернативною невійськовою через релігійні переконання громадянина.

Що робити, якщо докази не працюють і все одно призначають на бойову посаду Якщо людина має докази, що не може виконувати бойові завдання через релігійні переконання, але її все одно відправляють, наприклад, на мінометний розрахунок, вона може написати скаргу й подавати в суд, посилаючись на Статтю 35.

Якщо людина написала заяву і підтвердила, що її віра забороняє їй користуватись зброєю, її можуть призначити на небойову посаду. Тобто вона може бути кухарем, водієм, інженером тощо.

До слова, "пацифізм" чи інші антинасильницькі ідеології не є релігійними переконаннями, які б звільняли від військового обов'язку.