Чи можна вважати Путіна вбивцею: Кучма порадив не питати про це у Зеленського
Джерело:УП
Леонід Кучма висловився про те, чи можна назвати Володимира Путіна вбивцею. Раніше на це питання ствердно відповів американський президент Джо Байден.
Називати когось так можна лише в обличчя, вважає другий український президент. Мовляв, якщо розкидатися гучними словами, це робить їх менш цінними.
Уявити й не міг, – Кучма назвав свої найбільші помилки за часи президентства
Він зауважив, що Байден запросив очільника Кремля на зустріч майже одразу після того, як назвав його вбивцею. При цьому, розмовляв з ним привітно й тиснув руки.
- Ще у березні в одному з інтерв'ю на американському телебаченні Байдена запитали, чи вважає він російського президента вбивцею. Той відповів ствердно.
- Це спровокувало своєрідний флешмоб серед політиків із різних країн. Американського главу держави підтримав, зокрема, литовський президент Гітанас Наусєда.
- На цю тему також висловлювалися, наприклад, глава українського уряду Денис Шмигаль й "слуга народу" Жан Беленюк, а також колишній очільник МВС Арсен Аваков.
Чому не варто питати про це Зеленського
Натомість в українського президента такої можливості не буде. Саме тому Леонід Кучма радить взагалі не ставити це питання Володимиру Зеленському чи будь-кому з його оточення.
Не провокуйте тих, кому ще доведеться вести перемовини з Путіним. А вести їх таки доведеться. І ціна ефектної образи буде реальною,
– застеріг політик.
Й попередив, що заплатить цю ціну зовсім не той, хто зробив гучну заяву. А хтось з українських захисників, який потрапить під обстріл на фронті ого ж дня. Мовляв, на передовій вже давно говорять, що "у Москві образилися – на Донбасі стріляють".Зверніть увагу! Кучма напередодні прокоментував слова Путіна про те, що Україна стає "анти-Росією". Він погодився з. ним, але пояснив, що вбачає у цьому загрозу.