Зруйнувати саму Каховську дамбу нереально, але є нюанс, – науковець про реальні загрози

Окупанти замінували Каховську ГЕС та погрожують Україні її підривом. Вибух на ГЕС може мати катастрофічні наслідки для Херсонщини.

Про це 24 каналу розповів директор Інституту водних проблем і меліорації НАН України Михайло Яцюк. За даними Головного управління розвідки, окупанти запланували підрив Каховської ГЕС ще у квітні.

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Як зазначив Яцюк, у разі підриву окупантам не вдасться знищити дамбу Каховської ГЕС.

Зруйнувати саму дамбу нереально. Однак можна знищити окремі елементи дамби або регулювальних споруд. Йдеться про шлюзи-регулятори або гідроенергетичні агрегати. Це також буде нести за собою загрозу подальшого руйнування,

– наголосив науковець.

Найголовніша проблема у разі підриву Каховської ГЕС

Директор Інституту водних проблем і меліорації НАН України зазначив, що найголовніша проблема пов'язана з ймовірною втратою водних ресурсів, які накопичені у Каховському водосховищі.

Існує загроза для населених пунктів, які розташовані нижче греблі. Внаслідок сформованої гідродинамічної аварії ці населені пункти можуть зазнати не лише руйнувань. Є велика небезпека для життя людей,

– сказав Яцюк.

Чим загрожує вибух на ГЕС

Масштаби катастрофи будуть залежати від тих руйнувань, які можуть спричинені вибухом на ГЕС.

У результаті цих руйнувань об'єм води сформує штучний паводок, який може бути доволі високим. І для екологічної системи, і для всіх населених пунктів, які розташовані поблизу Дніпра, це буде величезною загрозою,

– наголосив експерт.

Він додав, що наперед оцінити масштаб поширення води дуже важко. Однак, за словами Яцюка, всі населені пункти поряд з Каховською ГЕС відчують на собі наслідки аварії, адже будівлі у низинах можуть бути затоплені.

Якими можуть бути наслідки вибуху для екології

Науковець додав, що катастрофа на Каховській ГЕС матиме наслідки не тільки для людей.

Постраждає флора і фауна регіону.

Також буде порушена морфологія русла Дніпра, адже будуть розмиті острови та берегова лінія.

Усе це, за словами Яцюка, спричинить великі збитки для екологічної системи поряд з Каховською ГЕС.

Михайло Яцюк розповів, якими можуть бути наслідки підриву Каховської ГЕС: дивіться відео

Загроза підриву Каховської ГЕС: коротко