Виїзд 17-річних за кордон: чи потрібно українцям звертатися до ТЦК

За законом, жодних обмежень щодо виїзду за кордон неповнолітніх чоловіків віком 17 років наразі немає. Попри це, українцям варто знати певні нюанси щодо віку та постановки на військовий облік.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення адвоката В'ячеслава Кирди на порталі "Юристи.UA".

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Чи можуть 17-річні українці перетинати кордон

Згідно з чинним законодавством, 17-річні українці мають право виїжджати за кордон як у супроводі батьків, так і самостійно. За словами юриста, інформація про начебто заборону виїзду цієї категорії осіб не відповідає дійсності.

Для перетину кордону українці повинні мати закордонний паспорт. До того ж у 2025 році додалася нова вимога: неповнолітні у віці 17 років повинні перебувати на військовому обліку.

Підтвердити перебування на військовому обліку можна двома способами:

письмовий військово-обліковий документ (приписне свідоцтво, посвідчення про приписку);

електронний військово-обліковий документ (у застосунку Резерв+).

Під час проходження кордону співроітники ДПСУ можуть попросити пред’явити один із цих документів, особливо якщо дані вже були внесені через школу чи особисто до ТЦК.

Важливо! 17-річні, які перебувають на військовому обліку, також мали уточнювати свої облікові дані у строк до 16 липня 2024 року.

До слова, нещодавно радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин прокоментував чутки щодо мобілізації молоді від 18 років. За його словами, влада в Україні зараз не розглядає це питання.