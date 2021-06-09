Можуть бути певні маніпуляції, – Веніславський про реформування судової влади

Депутатський законопроєкт про судоустрій, який Рада вже ухвалила в першому читанні, передбачає наявність міжнародних експертів у конкурсній комісії. Втім, із цим теж можуть маніпулювати.

Таку думку висловив представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський. Однак він запевнив, що впливу на конкурсну комісію не буде.

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Щобільше, як він додав, законопроєкт передбачає створення Етичної ради, яка має перевірити кандидатів до ВРП на доброчесність. Тож представник президента запевнив, що не бачить загроз, які могли б допустити недоброчесних кандидатів на посаду члена комісії ВККС до роботи.

Варіант з створення комісії з міжнародних експертів – найбільш ефективний. Підстави неподання експертом своїх кандидатур до складу конкурсної комісії – питання дискусійне, тут можуть бути певні маніпуляції,

– застеріг Веніславський.

Ці питання, на його думку, треба розв'язувати в комплексі. Якщо хтось захоче заблокувати загалом процес – то це буде надовго. "Тому треба розглядати альтернативні варіанти формування цього органу", – додав він.

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У законі пропонують, щоби кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, по суті, відбирали не реформовані й недоброчесні Вища рада правосуддя й Рада суддів.

Зокрема, до комісії мають увійти 6 осіб – 3 пропонує Рада суддів, ще 3 – Рада прокурорів України, Рада адвокатів України та Національна академія правових наук України.

Водночас документ пропонує, щоби міжнародні експерти увійшли лише до першого складу конкурсної комісії.

Її хочуть сформували з 3 суддів та 3 міжнародників.