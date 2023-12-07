Мобілізація в Україні: чи можуть чоловіки з інвалідністю виїхати за кордон

В Україні продовжили загальну мобілізацію і воєнний стан. Це означає, що чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон, однак є винятки.

Громадяни призовного віку, які мають інвалідність, мають можливість виїхати з України. Про це йдеться у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Що потрібно знати

Так, чоловіки, що мають інвалідність І, II чи III групи, можуть перетнути кордон під час дії воєнного стану. Однак задля цього вони повинні мати при собі один із наступних документів:

посвідчення, яке підтверджує інвалідність;

пенсійне посвідчення;

або посвідчення, яке підтверджує призначення соціальної допомоги.

Нагадаємо, що особи з інвалідність отримують відстрочку від мобілізації.

Осіб з інвалідністю можуть призивати

У 2022 році в Україні зареєстрували законопроєкт, який дозволяє призивати до війська людей з інвалідністю за їхньою згодою. Зокрема, у 23 статті Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зазначено, що осіб з інвалідністю можуть призвати за їхньою згодою і тільки за місцем проживання. У документі не вказано про яку саму групу інвалідності йдеться, тому маються на увазі всі.

Зокрема, особи з III групою. Як відомо, до III групи інвалідності належать люди з легкими розладами здоров'я, з якими можна воювати.

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