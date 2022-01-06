Можуть конфіскувати, – в Офісі генпрокурора уточнили, яке майно Порошенка арештував суд

Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Петра Порошенка. В Офісі генерального прокурора згодом підтвердили цю інформацію.

Там зазначили, що подача та розгляд клопотання відбулися із дотриманням всіх процесуальних норм. Досудове розслідування наразі триває та здійснюється співробітниками ДБР і СБУ.

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Печерським районним судом м. Києва розглянуто клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про арешт майна підозрюваного у кримінальному провадженні п'ятого президента України, повноваження якого припинено,

– повідомили в ОГП.

Суд ухвалив рішення про накладення арешту на майно підозрюваного, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з:

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно,

Державного реєстру іпотек,

Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

В Офісі генпрокурора пояснили, що зокрема мовиться про об'єкти нерухомості та корпоративні права.

Майно можуть конфіскувати

До слова, в ОГП нагадали, що Порошенко, повноваження якого припинено як президента, підозрюється в тому, що за попередньою змовою групою осіб, здійснив сприяння діяльності проросійських бойовиків шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України, поставивши енергетичну сферу країни у залежність від Росії та її найманців.

Таким чином було підірвано економічну безпеку держави у 2014 – 2015 роках і позбавлено її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів. Також своїми діями він надав Росії ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення підривної діяльності проти неї,

– вказали прокурори.

В Офісі генерального прокурора додали, санкції кримінальних правопорушень за статтею про державну зраду та статтею про створення терористичної організації передбачають "додаткове покарання у вигляді конфіскації майна або без такої".

Що цьому передувало: коротко

Державне бюро розслідувань і СБУ 20 грудня оголосили, що Петра Порошенка підозрюють у державній зраді через постачання вугілля на українські ТЕЦ з тимчасово окупованих територій.

У цій справ спільником п'ятого президента фігурує один з лідерів партії ОПЗЖ та кум Путіна Віктор Медведчук, який відкидав усі звинувачення. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

Печерський районий суд Києва 6 січня ухвалив рішення, яким арештував майно Порошенка.

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