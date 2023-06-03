Мобілізація в Україні: чи можуть дати повістку багатодітному батькові

В Україні мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Однак, законодавством визначені категорії громадян, яких не можуть призвати.

Перш за все, важливо розуміти, що багатодітною є сім'я, в якій подружжя перебуває у зареєстрованому шлюбі, проживає разом та виховує трьох і більше дітей. Також родина вважається такою, коли відповідну кількість дітей самостійно виховує хтось один – батько чи мати, зазначила адвокат АО Legal Strategy Віолета Монастирська.

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Що треба знати про мобілізацію багатодітних батьків

Віолета Монастирська розповіла, що відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" на законних підставах не можна мобілізувати тих громадян, які мають право на відстрочку.

Серед осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, є жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, водночас вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням ВЛК,

– пояснила адвокат.

До речі, це також підтвердив начальник Печерського ТЦК та СП міста Києва полковник Сергій Калугін. Він зазначив, що багатодітні батьки мають право на відстрочку, тобто мобілізувати їх не зможуть.

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До складу багатодітної сім'ї також входять діти, що навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Зокрема, до завершення навчання. Однак, не довше, ніж до досягнення ними 23 років. Також варто знати, що документом, який підтверджує статус багатодітної сім'ї, є відповідне посвідчення.