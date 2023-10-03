Загальна мобілізація: чи можуть забрати в армію чоловіків, які самостійно виховують дітей

В Україні на сьогодні триває воєнний стан та мобілізація. Є певний перелік осіб, яких не можуть забрати на службу.

Серед таких – чоловіки, які самостійно виховують дітей. Чи можуть мобілізувати таких осіб – розповів юрист Ростислав Кравець.

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Чи можуть мобілізувати чоловіків, які самостійно виховують дітей

Як розповів адвокат, чоловіки та жінки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, не підлягають мобілізації. Втім, батька-одинака можуть забрати в армію лише за його згодою.

Бувають випадки, коли батьку-одинаку вручають повістку. Тоді ж треба відправити у військкомат документи, які підтверджують, що чоловік виховує дітей самостійно.

Копії документів потрібно направити Укрпоштою цінним листом з описанням вкладення на адресу військкомату,

– пояснив юрист.

Для підтвердження, що ви батько-одинак, потрібно надати такі документи:

свідоцтво про смерть матері дитини;

або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

або рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

або рішення суду про оголошення матері померлою.

В Україні хочуть дозволити добровільну мобілізацію старшим за 60

Нагадаємо, що нещодавно у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт. Так, нардепи хочуть дозволити добровільно мобілізуватися чоловікам старшим за 60 років.

Водночас така мобілізація може відбуватися лише за певних умов. Зараз цей проєкт закону перебуває на розгляді профільного комітету українського парламенту.