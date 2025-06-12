Мобілізація чоловіків з інвалідністю: коли це можливо і що робити

Інвалідність не завжди гарантує звільнення від мобілізації. У деяких випадках чоловіки з інвалідністю можуть отримати повістку й навіть потрапити на фронт.

У яких ситуацію особу з інвалідністю можуть отримати повістку та бути відправленими на фронт, – пояснює 24 Канал.

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Чи потрібно йти до ТЦК, якщо людина з інвалідністю отримала повістку

Чоловіки з інвалідністю можуть отримати повістку від ТЦК, і це не суперечить закону. Територіальні центри комплектування мають право викликати будь-якого військовозобов’язаного для проходження ВЛК.

У такому випадку необхідно з’явитися до ТЦК та надати документи, що підтверджують наявність інвалідності. Якщо чоловік доведе, що має відстрочку, це дозволить уникнути штрафу.

Особливо це стосується тих, хто досі не перебуває на військовому обліку. У такому разі в ТЦК можуть просто не знати про інвалідність особи.

У яких випадках можлива мобілізація осіб з інвалідністю

Мобілізувати чоловіків з інвалідністю можуть у кількох випадках:

за добровільною згодою. Якщо чоловік сам виявляє бажання приєднатися до ЗСУ та не має серйозних проблем зі здоров’ям, він може підписати контракт добровольця;

Якщо чоловік сам виявляє бажання приєднатися до ЗСУ та не має серйозних проблем зі здоров’ям, він може підписати контракт добровольця; відсутність відстрочки. Наявність інвалідності не означає автоматичного звільнення від мобілізації. Для цього потрібно звернутися до ТЦК із підтверджувальними документами та отримати офіційне рішення про звільнення від мобілізації. Без цього особа вважається придатним і може отримати бойову повістку;

Наявність інвалідності не означає автоматичного звільнення від мобілізації. Для цього потрібно звернутися до ТЦК із підтверджувальними документами та отримати офіційне рішення про звільнення від мобілізації. Без цього особа вважається придатним і може отримати бойову повістку; якщо інвалідність не підтвердили після перегляду. Якщо людина отримала інвалідність після початку повномасштабної війни, вона має пройти повторне медичне обстеження. Якщо експертна комісія не підтвердить інвалідність, то особа втратить відстрочку.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є інвалідність

Адвокат АО Evrikalaw Мирослава Мостова в коментарі "УНІАН" зазначила, що раніше інформацію про осіб з інвалідністю раніше до ТЦК передавали МСЕК, однак зараз ці відомства скасовані. Тому рекомендується самостійно перевіряти, чи є в територіального центру комплектування всі необхідні дані.

За словами юристки, передача інформації з МСЕК до ТЦК не звільняє людей з інвалідністю від обов’язку ставати на військовий облік, вчасно оновлювати свої дані, а також оформлювати відстрочку або статус непридатного до військової служби. Не варто розраховувати, що ці питання вирішать ТЦК чи скасовані МСЕКи.

Особи призовного віку, які до повномасштабного вторгнення мали інвалідність I або II групи, але ніде не стояли на військовому обліку і не були з нього виключені, обов'язково мають стати на військовий облік у ТЦК, надати підтверджувальні документи про інвалідність, щоб їх потім ВЛК визнала непридатними до військової служби. Пізніше цих осіб виключають з військового обліку і повторно проходити ВЛК їм не потрібно,

– додала експертка.

Вона зазначила, що особи віком від 25 до 60 років, які мають довічну інвалідність I або II групи й своєчасно оновили облікові дані, також визнаються непридатними, їх виключають з обліку без необхідності проходити ВЛК повторно.

Мостова нагадала, що чоловіків з III групою інвалідності раніше визнавали обмежено придатними, а згодом – тимчасово непридатними. Їм потрібно було пройти повторну комісію до 5 червня 2025 року.

Також чоловіки з обмеженою придатністю можуть отримати направлення на ВЛК в ТЦК або через застосунок Резерв+. У разі неявки їм може загрожувати штраф.