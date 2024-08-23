Чи мобілізують правоохоронців на пенсії під час воєнного стану

Правоохоронці у віці 40 – 45 років виходять на пенсію. Однак під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років підлягають призову.

Журналісти запитали у голови підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, чи призивають під час мобілізації працівники правоохоронних структур на пенсії.

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Чи мобілізують правоохоронців після 45 років

Веніславський назвав це питання маніпулятивним. Він заявив, що жодних обмежень на мобілізацію громадян, які вийшли на пенсію після служби в правоохоронних органах у віці 40 – 45 років немає.

За його словами, усіх їх зі спеціального обліку переводять на загальний військовий облік. Тож вони підлягають такому самому призову під час дії воєнного стану як і всі інші громадяни України.

Якщо поліцейський за станом здоров'я визнається придатним до військової служби, то він підлягає мобілізації на загальних засадах,

– сказав Веніславський.

Нагадаємо, що раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін також казав, що державні службовці, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах.

Мовиться про те, що цих людей ставлять на військовий облік і їх можуть залучити до Сил оборони.