Можуть направити до України: біля Великої Британії помітили кораблі Росії

Біля Великої Британії помітили 6 десантних кораблів Росії. Усі вони належать до Балтійського та Північного флотів Кремля.

Корабельна група від берегів Великої Британії повернула на південь. Поки немає підтвердження, що судна прямують до Чорного моря, однак це найімовірніша версія.

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Які кораблі помітили біля Британії

Уранці 19 грудня повз Велику Британію пропливли 6 кораблів, кожен із яких може взяти на борт до 25 бронетранспортерів. Зокрема це:

"Королева";

"Мінськ";

"Калінінград";

"Оленегорський гірник";

"Петро Моргунов";

"Георгій Побідоносець".

Російські кораблі помітили ще 17 січня біля берегів Данії / Фото Курта Педерсена

Британські ЗМІ уже спрогнозували можливий маршрут російських суден – до Атлантичного океану, з якого потім через Гібралтарську протоку кораблі можуть звернути до Середземного моря. Від нього через протоку Босфор судна країни агресорки можуть увійти до Чорного моря.



Маршрут російських кораблів може виглядати так / Фото Mail Online

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