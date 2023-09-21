Можуть нести Scalp і Storm Shadow: авіаексперт назвав "плюси" та "мінуси" літаків Mirage
Незабаром Україна може отримати літаки Mirage від французьких партерів. Відповідну інформацію озвучують представники західної преси.
Про цю можливість оголошували ще коли Володимир Зеленський зустрічався з Еммануелем Макроном взимку 2023 року. Нагадав в ефірі 24 Каналу аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап.
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"Мінуси" літака
За словами експерта, літак Mirage дуже підстаркуватий. Його виробництво почалося приблизно у 80-тих, а закінчилося у 2007 році. В нього застаріла не тільки концепція, а й обладнання, яке вирішує все в повітряному бою чи при виконанні певних задач.
Це й радіолокаційна станція, яка повинна бачити ворога далі наскільки це можливо, а у Mirage там 100 кілометрів. Якщо навпроти буде Су-135, то в нього 250 – 300 кілометрів. Росіяни кажуть взагалі, що 400, але я в це не дуже вірю,
– зазначив Костянтин Криволап.
У Gripen та у F-16 більш далекобійні локатори.
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"Плюси" літака
Авіаексперт розповів, що бачить для Mirage тільки одне застосування – він може "таскати" на собі Scalp і Storm Shadow. Крім того, кажуть, що модифікація Mirage 2000D пристосована для польотів на низьких висотах – в нього там є режим сканування місцевості. Це добре, це нам потрібно.
Тобто, якщо спеціалісти скажуть, що можна його використовувати, як штурмовик для підтримки наших сил на суходолі, тоді хай буде Mirage,
– наголосив Криволап.
При цьому він додав, що на відміну від F-16 – Mirage не був модифікований ще й такій великій кількості літаків. "Я все ж таки б наполягав на F-16, в крайньому разі на Gripen", – додав авіаексперт.
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