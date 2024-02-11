Чи можливий призов багатодітних батьків у 2024 році

В Україні, ймовірно, вже навесні може запрацювати новий закон про мобілізацію. Чи передбачає він зміни щодо призову багатодітних батьків, читайте далі.

Чинне законодавство визначає кілька категорій осіб, які мають відстрочку від призову. Одна з них – це батьки багатодітних родин.

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Багатодітні родини

Відповідно до закону багатодітною вважається родина, в якій на утриманні офіційно зареєстрованого подружжя перебуває троє та більше дітей. Крім того, сім'я вважається багатодітною, якщо трьох та більше дітей самостійно виховує лише хтось один з подружжя.

До складу багатодітної сім'ї також входять діти, що навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Зокрема, до завершення навчання. Однак, не довше, ніж до досягнення ними

Відомо, що у новому законопроєкті про мобілізацію, який вже у першому читанні ухвалила Верховна Рада, не пропонувалося жодних змін по багатодітних родинах. Отже, відстрочка для їх утримувачів зберігається.

Водночас оновлена версія законопроєкту пропонує відстрочку від мобілізації для жінок і чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років за умови браку заборгованості зі сплати аліментів.

Мобілізація таких жінок і чоловіків може відбуватися лише за добровільною згодою і відповідним рішенням ВЛК.

Які нові зміни у мобілізації можуть запрацювати вже у 2024 році

6 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні новий законопроєкт про мобілізацію. Він, зокрема, пропонує: