Багатодітних чоловіків можуть мобілізувати: у Мін'юсті назвали умову
В Україні від 22 лютого 2024 року триває воєнний стан та загальна мобілізація. За законодавством багатодітних чоловіків не можуть мобілізувати без їх згоди, втім, є виключення.
Батьки, які не платять аліменти, можуть бути мобілізовані. Про це в етері телемарафону заявив заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.
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Понад 500 тисяч боржників
Гайченко розповів, що сьогодні кількість боржників за аліментів понад 500 тисяч осіб. Він також зазначив, що 180 тисяч із них – це боржники, які не сплачують аліменти щонайменше 3 місяці.
Заступник міністра додав, що наразі виконавча служба "стягує аліменти всіма законними способами".
"Арештовуємо рахунки, стягуємо кошти із заробітних плат і пенсій та інших виплат, можемо реалізовувати майно. Можемо заходити в приміщення і виносити пральні машини, телевізори і побутову техніку, айпади і ноутбуки і продавати це все з аукціону на користь дитини", – розповів він.
Гайченко зазначив, що батьки, які мають на утриманні трьох і більше дітей, але ухиляються від сплати аліментів, фактично дітей не утримують.
Ці діти в них є, але своїх обов’язків вони не виконують. Тому такі батьки трьох і більше дітей, за умови не утримання хоча б одного з них, будуть призиватися до Збройних сил України. Ми не можемо говорити, що вони їх утримують, а не утримуєш дитину, то значить у тебе і пільги немає,
– зазначив заступник міністра юстиції.
За його словами, наразі розробляється механізм співпраці із ТЦК і виконавчих служб, щоб внести зміни до процесу мобілізації. Тому Гайченко не виключає, що багатодітним чоловікам потрібно буде надавати довідку в ТЦК, що у них немає заборгованості зі сплати аліментів.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Дмитро Кулеба підтвердив, що консульства призупинили надання послуг військовозобов'язаним чоловікам за кордоном. Він заявив, що перебування за кордоном не звільняє від обов'язків перед Батьківщиною.
- У МЗС розповіли, що надання консульських послуг припиняється, доки інформаційно-комунікаційні системи МЗС не будуть змінені відповідно до закону про мобілізацію.
- Водночас народний депутат Федір Веніславський розповів, що в Україні відсутній механізм вручення повісток за кордоном. Тому після оновлення даних в консульствах, повістку нікому не видадуть.