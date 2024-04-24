Багатодітних чоловіків можуть мобілізувати: у Мін'юсті назвали умову

В Україні від 22 лютого 2024 року триває воєнний стан та загальна мобілізація. За законодавством багатодітних чоловіків не можуть мобілізувати без їх згоди, втім, є виключення.

Батьки, які не платять аліменти, можуть бути мобілізовані. Про це в етері телемарафону заявив заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

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Понад 500 тисяч боржників

Гайченко розповів, що сьогодні кількість боржників за аліментів понад 500 тисяч осіб. Він також зазначив, що 180 тисяч із них – це боржники, які не сплачують аліменти щонайменше 3 місяці.

Заступник міністра додав, що наразі виконавча служба "стягує аліменти всіма законними способами".

"Арештовуємо рахунки, стягуємо кошти із заробітних плат і пенсій та інших виплат, можемо реалізовувати майно. Можемо заходити в приміщення і виносити пральні машини, телевізори і побутову техніку, айпади і ноутбуки і продавати це все з аукціону на користь дитини", – розповів він.

Гайченко зазначив, що батьки, які мають на утриманні трьох і більше дітей, але ухиляються від сплати аліментів, фактично дітей не утримують.

Ці діти в них є, але своїх обов’язків вони не виконують. Тому такі батьки трьох і більше дітей, за умови не утримання хоча б одного з них, будуть призиватися до Збройних сил України. Ми не можемо говорити, що вони їх утримують, а не утримуєш дитину, то значить у тебе і пільги немає,

– зазначив заступник міністра юстиції.

За його словами, наразі розробляється механізм співпраці із ТЦК і виконавчих служб, щоб внести зміни до процесу мобілізації. Тому Гайченко не виключає, що багатодітним чоловікам потрібно буде надавати довідку в ТЦК, що у них немає заборгованості зі сплати аліментів.

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