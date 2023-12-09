Чи можуть мобілізувати чоловіка, у якого є дружина з інвалідністю: пояснення від юриста

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Призвати можуть військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років.

Втім, є категорії, які не підлягають призову на службу. Зокрема, мовиться і про чоловіків, які мають дружину з інвалідністю II групи.

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Юрист пояснив, чим аргументовано це право на відстрочку

Верховна Рада у 2023 році скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. До внесення правок до законопроєкту військовозобов'язані, у яких є родич з інвалідністю I чи II групи, могли отримати відстрочку. Мовилося про чоловіка, дружину або батьків військовозобов'язаного.

Втім, навіть до внесення правок військовозобов'язаних відправляли на проходження військово-лікарської комісії, навіть якщо є дружина з інвалідністю II групи. У таких випадках призовники мали прибути до ТЦК й подати заяву про відстрочку від мобілізації, а також надати свідоцтво про шлюб та посвідчення дружини про інвалідність.

Адвокат Ростислав Кравець наголосив, що попри нові зміни у законі, військовозобов'язані й досі мають право на відстрочку, якщо мають дружину з інвалідністю II групи. Він пояснив, що сімейний кодекс не скасовує право на відстрочку.

Кравець наголосив, що особливо це стосується військовозобов'язаних, які мають дружину, чоловіка, одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи. Втім, варто враховувати, що право на відстрочку можна отримати за умови, що немає інших працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати.

Чи можуть чоловіки з інвалідністю виїхати за кордон

Військовозобов'язані, які мають інвалідність, мають можливість виїхати з України. Про це мовиться у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Так, чоловіки, що мають інвалідність І, II чи III групи, можуть перетнути кордон під час дії воєнного стану. Однак задля цього вони повинні мати при собі один із наступних документів: