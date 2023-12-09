Впрочем, есть категории, не подлежащие призыву на службу. В частности, говорится и о мужчинах, имеющих жену с инвалидностью II группы.

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Юрист объяснил, чем аргументировано это право на отсрочку

Верховная Рада в 2023 году сократила список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. До внесения правок в законопроект военнообязанные, у которых родственник с инвалидностью I или II группы, могли получить отсрочку. Речь шла о муже, жене или родителях военнообязанного.

Впрочем, даже до внесения правок военнообязанных отправляли на прохождение военно-врачебной комиссии, даже если есть жена с инвалидностью II группы. В таких случаях призывники должны были прибыть в ТЦК и подать заявление об отсрочке от мобилизации, а также предоставить свидетельство о браке и удостоверение жены об инвалидности.

Адвокат Ростислав Кравец подчеркнул, что несмотря на новые изменения в законе, военнообязанные до сих пор имеют право на отсрочку, если имеют жену с инвалидностью II группы. Он пояснил, что семейный кодекс не упраздняет право на отсрочку.

Кравец подчеркнул, что особенно это касается военнообязанных, имеющих жену, мужа, одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы. Впрочем, следует учитывать, что право на отсрочку можно получить при условии, что нет других трудоспособных родственников, обязанных содержать их.

Могут ли мужчины с инвалидностью уехать за границу

Военнообязанные, имеющие инвалидность, имеют возможность уехать из Украины. Об этом говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Так, мужчины, имеющие инвалидность I, II или III группы могут пересечь границу во время действия военного положения. Однако для этого они должны иметь при себе один из следующих документов: