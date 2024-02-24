Чи можуть росіяни окупувати Куп'янськ: Зеленський відповів

У другі роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва завітало багато світових лідерів. Під час пресконференції із ними Володимир Зеленський розповів, якою є ситуація на фронті та чи можуть росіяни захопити Куп'янськ. Деталі заяви передає 24 Канал.

Куп'янськ – місто в Харківській області. Росіяни атакують на Куп'янському напрямку і рвуться до самого міста.

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Що сказав Зеленський про можливу окупацію Куп'янська

Реальна оборонна лінія в Харківському регіоні дуже-дуже непогана. Завдяки нашим людям, але й завдяки оборонній підтримці наших партнерів. І про це треба не забувати. Але ми повинні бути і вдячними за те, що ми не наодинці проти такого ворога. І треба про це також не забувати,

– наголосив президент.

Таким чином він відповів на запитання мера Куп'янська, яке той поставив через журналіста. Питання пролунало вже наприкінці брифінгу світових лідерів.

"Питання від мера Куп'янська, з яким ви вчора спілкувалися на лінії фронту. Він говорить, що це дуже нагальне: хотів би, щоб Захід перестав нам лише обіцяти, підтримувати нас лише на словах, а почав одразу надавати нам необхідну зброю, поки ще не пізно. Чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою?" – сформулював питання журналіст.



Медійник ставить запитання Зеленському від мера Куп'янська, той спитав Зеленського про затримки допомоги з боку Заходу / Скриншот 24 Каналу

Президент відповів.

"Чи я погоджуюсь? Авжеж, усім зрозуміло, що та оборонна підтримка, яка нам надається, – важливо, аби вона приходила вчасно. Бувають затримки", – сказав він.

Утім, Зеленський додав, що допомога потрібна як Куп'янську, так і Харківщині загалом.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: показуємо на карті

Яка ситуація біля Куп'янська