Чи можуть росіяни окупувати Куп'янськ: Зеленський відповів
Джерело:Офіс Президента
У другі роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва завітало багато світових лідерів. Під час пресконференції із ними Володимир Зеленський розповів, якою є ситуація на фронті та чи можуть росіяни захопити Куп'янськ. Деталі заяви передає 24 Канал.
Куп'янськ – місто в Харківській області. Росіяни атакують на Куп'янському напрямку і рвуться до самого міста.
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Що сказав Зеленський про можливу окупацію Куп'янська
Реальна оборонна лінія в Харківському регіоні дуже-дуже непогана. Завдяки нашим людям, але й завдяки оборонній підтримці наших партнерів. І про це треба не забувати. Але ми повинні бути і вдячними за те, що ми не наодинці проти такого ворога. І треба про це також не забувати,
– наголосив президент.
Таким чином він відповів на запитання мера Куп'янська, яке той поставив через журналіста. Питання пролунало вже наприкінці брифінгу світових лідерів.
"Питання від мера Куп'янська, з яким ви вчора спілкувалися на лінії фронту. Він говорить, що це дуже нагальне: хотів би, щоб Захід перестав нам лише обіцяти, підтримувати нас лише на словах, а почав одразу надавати нам необхідну зброю, поки ще не пізно. Чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою?" – сформулював питання журналіст.
Медійник ставить запитання Зеленському від мера Куп'янська, той спитав Зеленського про затримки допомоги з боку Заходу / Скриншот 24 Каналу
Президент відповів.
"Чи я погоджуюсь? Авжеж, усім зрозуміло, що та оборонна підтримка, яка нам надається, – важливо, аби вона приходила вчасно. Бувають затримки", – сказав він.
Утім, Зеленський додав, що допомога потрібна як Куп'янську, так і Харківщині загалом.
Що відбувається на Куп'янському напрямку: показуємо на карті
Яка ситуація біля Куп'янська
- Росіяни нищать села Харківщини за допомогою керованих авіаційних бомб – їх запускають російські літаки, які летять з Бєлгородської області. Ця зброя завдає нищівної атаки і руйнує цілі квартали, тож села в області практично знищені через постійні обстріли, розповіла кореспондентка 24 Каналу.
- У Великобурлуцькій громаді вирви такі великі, що у них може вміститися не один будинок, але все одно в Куп'янську лишається дуже багато літніх людей. Вони відмовляються виїздити попри обстріли.
- Під час обстрілу Куп'янська 17 лютого за 40 хвилин окупанти вдарили по місту понад 10 разів. Гатили по житлових кварталах керованими авіабомбами, які важать 250 та 500 кілограмів.
- Відповідно до найсвіжішого звіту Генштабу, під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів на Куп'янському напрямку, зокрема Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Харківської області.