Дамба Каховської ГЕС має стратегічне значення для Росії: чи можуть її підірвати

Російські війська продовжують контролювати Каховську ГЕС. І на сьогодні складно достеменно перевірити замінована дамба чи ні.

Про це у своєму стрімі сказав військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він додав, що росіяни будують навколо дамби укріплення і здавати її не збираються.

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Стратегічне значення

Жданов зазначив, що дамба має стратегічне значення для Росії. Вона будувалася для врегулювання рівня води у Каховському водосховищі, яке наповнює Північнокримський канал. Через нього Крим отримує воду.

До речі, коли вони (росіяни – 24 Канал) заходили, в перші дні була захоплена Нова Каховка, ця дамба, вони висаджували туди десант. І вже за тиждень росіяни підірвали дамбу, яку ми збудували за 8 років для перекриття води і пустили воду в Крим,

– сказав військовий експерт.

Тому окупанти усіма наявними силами утримуватимуть дамбу і навряд чи її замінували, припустив спікер. Якщо росіяни втратять Крим, то такий сценарій можливий. Але наразі даний об'єкт вкрай важливий для агресора.

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