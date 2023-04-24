Наступальні дії окупантів біля Вугледара безперспективні, – полковник запасу

Керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський припустив, що окупанти можуть знову штурмувати Вугледар. Та ця теза базується на тому, що ворог збільшив застосування авіації.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, такі дії завжди відбуваються перед певними наступом.

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"Адже авіація дійсно в цьому районі активізувалася росіянами. Вугледар розбирають до панелей, приблизно як і Бахмут. Поставлене завдання – зрити", – наголосив він.

Світан зазначив, що у Вугледарі українська армія утримує переважно також висотну частину міста. Там укріпрайон.

І от те саме, що роблять нині з Бахмутом, роблять і з Вугледаром. Знищують за допомогою авіації. Намагаються. Наступати навряд чи вони будуть. Наступальний потенціал росіян вичерпався,

– припускає військовий експерт.

Наступ без перспектив

Окрім того, в цьому районі це не має перспектив.

"Вони можуть провести контратаку таку бажану, передбачити наші наступальні дії. Тобто, тут вони будуть чекати наш наступ", – розповів льотчик-інструктор.

На його думку, район Вугледару, Вугледарський плацдарм – є одним із перспективних плацдармів.

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"І напрямків для виконання вже стратегічного наступу в бік Маріуполя, Новоазовська або одразу на Схід, припустимо, південніше Донецька", – сказав полковник ЗСУ в запасі.

Роман Світан зауважив, що все буде залежати від задуму Верховного Головнокомандувача.

"Тому намагаються зупинити наш наступ. Але наступати самим у них вже немає сил", – підсумував він.

Яка ситуація у Вугледарі