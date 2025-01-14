Чи можуть ТЦК забирати мобільні телефони у громадян: у Сухопутних військах відповіли

В Україні відомі випадки неправомірної поведінки співробітників ТЦК. У Сухопутних військах розповіли, чи мають вони право забирати мобільні телефони у громадян.

У приміщенні ТЦК можуть лише обмежити використання засобів зв'язку. Про це на пресконференції повідомила заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Чи можуть ТЦК забирати мобільні телефони

За словами Козак, співробітники територіальних центрів комплектування не мають права забирати телефони. Проте варто враховувати, що приміщення ТЦК є режимним об'єктом, де проводяться роботи з певним документообігом. Окрім цього, там є комп'ютери, що мають обмежений доступ.

Одразу кажу, що забирати засоби стільникового зв'язку ТЦК права не мають. Але треба враховувати, що саме приміщення РТЦК – це режимний об'єкт,

– каже Козак.

У зв'язку з цим законною вимогою співробітника ТЦК буде визначити місце спілкування з військовозобов'язаним громадянином у приміщенні. Козак додає, що таке приміщення має бути в кожному територіальному центрі комплектування.

Раніше у Сухопутних військах також розповіли, що у функції працівників ТЦК не входить затримання громадян під час оповіщення. Це можуть робити лише представники поліції.