Чи можлива операція з форсування Дніпра: Світан припустив напрямки контрнаступу ЗСУ

Аналітики заявляють, що ЗСУ не форсуватимуть Дніпро, а вдарять з інших напрямків. Проте поблизу Каховки пропрацьовують такі дії.

Про це для 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

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"Біля Каховки Дніпро звужується. Навіть від самої дамби 100 метрів до лівого берега. Тобто військові можуть зробити маневр з виходу на лівий берег і взяти плацдарм поблизу Каховки, щоб прикрити гідроелектростанцію. Це дуже хороший план, який може реалізувати українська армія", – сказав експерт.

Потрібно відрізати окупантам постачання допомоги

За словами Світана, біля Херсона навряд перекинуть війська, оскільки рух від міста в бік Криму недоцільний. Наразі повністю не зруйнований Кримський міст і не перерізана магістраль, що з'єднує Росію з лівобережною Херсонщиною.

Найімовірнішим напрямком форсування Дніпра є район Каховки та Енергодара, щоб деокупувати Запорізьку АЕС. Реальний наступ українських військ може бути по всій лінії Запоріжжя з метою вийти на узбережжя Азовського моря, щоб повністю перекрити сухопутний коридор, – розповів Світан.

Він зазначив, що це може бути наступ з-під Вугледара або вихід з Гуляйполя на Бердянськ. На думку експерта, основний напрямок, який готовий кілька місяців – це Оріхів та Василівка, Токмак та Мелітополь.

"Будь-який з цих напрямків перспективний, бо може відрізати угруповання росіян від постачання оснащення з материкової Росії", – додав Світан.

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