Мозир не випадково обрали як ціль, – Жданов сказав, чи готові росіяни до масштабної провокації
За даними наших розвідників, Росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України. Для цього вона планує провокації в Мозирі.
Вони не просто готові, а й підуть на такий крок. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов.
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За його словами, Мозир не випадково вибраний як ціль, адже Росія може вирішити одразу два питання.
По-перше, вона створює для Білорусі казус беллі, тобто привід для війни,
– розповів Олег Жданов.
"По-друге, якщо диверсія буде зроблена не тільки в житлових будинках, а й на Мозирському нафтопереробному заводі, тоді Білорусь стає на 100% залежною від Росії у постачанні палива. Це ще один важіль тиску на самого Лукашенка", – додав Жданов.
Крім того, він зазначив, що цю інформацію про провокації Росії в Білорусі може публікувати хоч весь світ. В Росії та Білорусі дуже невисокий відсоток населення дивиться й вірить новинам, які оприлюднюються за межами їх країн.
Останні новини щодо Білорусі
- Окупанти в Білорусі почали вантажити боєприпаси у вагони. Наразі це роблять у великих артилерійських базах озброєння. Зокрема, вантажать боєприпаси у населеному пункті Бронна Гора. Там розташовується 46-й арсенал боєприпасів.
- Вночі та вранці 25 червня Росія масово атакувала територію України ракетами. Повідомляли про вибухи на Львівщині, Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Харківщині, а також у Миколаєві. Більшість з цих ракет запустили з Білорусі.
- Росія хоче, щоб Білорусь втрутилась остаточно і щоб її війська перетнули наш кордон. Українська розвідка попередила, що для цього ворог готує різні провокації.
- Білоруські війська можуть атакувати Україну лише у складі російсько-білоруського угруповання. У ГУР кажуть, зараз ударних сил нема, проте Росія може повернути свої війська знову у Білорусь.
- На території Білорусі є приблизно 1,5 тисячі російських військових. Такі дані озвучив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
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