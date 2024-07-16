Постачав паливо росіянам: у Білорусі призупинив роботу Мозирський НПЗ
Джерело:NEXTA
Нафтопереробний завод поблизу міста Мозира, що в Білорусі, призупинив роботу. Він постачав паливо російській армії.
Про це стало відомо пізно ввечері, 15 липня. Причиною зупинити роботи заводу називають буревій, що спричинив аварію в енергетичній системі.
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У Білорусі негода пошкодила енергетику
Крім міста Мозира, проблеми з електроенергією виникли у жителів Калинковичів, Єльська, Наровлі, Речиці, Петрикова та частини Гомеля у Білорусі. Водночас фіксують перебої зі зв'язком і водопостачанням.
Телеграм-канал NEXTA пише, що через відсутність необхідних запчастин оперативне відновлення нормальної роботи всіх систем просто-таки неможливе.
У Мозирі зупинено НПЗ та ТЕЦ. У Гомельській області оголошено режим надзвичайного стану,
– вказано в повідомленні.
Нафтопереробний завод, що передавав паливо російським військовим на війну проти України, розташований за 30 кілометрів від кордону з нашою державою.
Де розташований Мозирський НПЗ: дивіться на карті від Google maps
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Згадаємо, що з інтенсивною регулярністю українські дрони атакують нафтопереробні заводи на території Росії, аби ускладнити ведення війни для окупантів. Проти 13 липня СБУ вдарила по нафтобазі в Ростовській області.
Близько пів сотні рятувальників довелось долучити до гасіння пожежі, якій присвоїли ранг найвищої складності.