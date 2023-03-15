США проводитимуть розвідувальні польоти у Чорному морі і після збиття MQ-9 Reaper
Джерело:Інтерфакс-Україна
Російський літак Су-27 над акваторією Чорного моря зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper, через що дрон впав. Разом з тим у США констатували, що продовжуватимуть польоти в цьому регіоні, попри те що сталося.
Як пишуть ЗМІ, зіткнення американського дрона та російського винищувача сталося за 120 кілометрів від тимчасово окупованого Криму. Згодом на пресконференції представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що це не стане перешкодою для подальших польотів.
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Військова авіація США буде літати над Чорним морем
За словами Кірбі, у російських військових цілком могло бути завдання зіткненням з MQ-9 Reaper дати сигнал США, що нібито варто відмовитись від польотів над акваторією цього моря в Європі. Однак у такому разі план Москви провалився, оскільки Вашингтон не має наміру зупиняти літальні операції, зокрема розвідувальні.
Цього не станеться (припинення польотів – 24 Канал). Ми продовжимо літати та виконувати операції в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море належить не одній лише державі,
– констатував Кірбі.
Зверніть увагу! Речник міністерства оборони США Пет Райдер зазначав, що дії російських військових є дуже непрофесійними та небезпечними.
Потрібно розуміти, що американський дрон не порушив жодних міжнародних норм. Ба більше, він перебував у міжнародному повітряному просторі та мав право виконувати розвідувальні функції.
Посла Росії викликали до Держдепартаменту
- Згадаємо, що цей інцидент коментував також високопоставлений воєначальник НАТО, генерал Крістофер Каволі. Він зазначив, що невдовзі після зіткнення Су-27 з MQ-9 Reaper та падінням дрона посла Росії у Вашингтоні викликали до Держдепартаменту США.
- Разом з тим відомо, що американські військові, які керували БпЛА на момент зіткнення з російським винищувачем, змушені були ухвалювати рішення про його розбиття дрона. Власне, це тому, що гвинт безпілотника був пошкоджений.
- Окрім того, слід сказати, що Росії не вдалося знайти уламків ушкодженого MQ-9 Reaper. Ймовірно, у Вашингтоні робитимуть усе, аби цього не сталося ніколи.