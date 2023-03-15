"Тупість Росії грає нам на користь": навіщо окупанти збили безпілотник США
Російські літаки 14 березня збили американський безпілотник над Чорним морем. Що б не казала Москва, цей інцидент не міг бути випадковістю.
Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, зараз Росія вдає, що не мала жодних намірів збивати апарат MQ-9 Reaper.
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Навіщо Росія збила безпілотник США
Давидюк наголосив, що країна-агресор просто корчить з себе дурня.
Насправді росіяни хотіли перехопити MQ-9 Reaper, аби отримати "тіло" цього безпілотника і розібрати його на частини. Далі вони б відправили його до Ірану, аби потім виготовляти дешеву копію цього апарата,
– сказав політолог.
Він зауважив, що діяльність Ірану для Росії перегукується з діями Китаю, який виробляє підробки відомих світових брендів.
Однак наміри Росії не вдалися. За словами політолога, військовим країни-агресорки так і не вдалося отримати екземпляр американського безпілотника.
"Росіяни зробили все дуже непрофесійно та недбало. Думаю, що американці забрали цей безпілотник, щоб він не дістався росіянам", – припустив Давидюк.
Микола Давидюк розповів, навіщо Росія збила безпілотник США: дивіться відео
Якою може бути реакція Джо Байдена
За словами політолога, зараз дуже важливою є реакція Джо Байдена, яка визначить подальшу взаємодію між США та Росією. Давидюк припустив, що Білий дім насправді може продемонструвати 2 позиції.
- Публічна позиція може полягати у тому, що Вашингтон засудить дії Росії.
- Друга реакція, яку не оголосять публічно, полягатиме у посиленні підтримки України.
"США можуть паралельно дати Україні винищувачі F-16. Вже зараз конгресмени переконують Пентагон зробити такий крок", – зазначив політолог.
Він також висловив припущення, що Вашингтон може надати Україні ракети з дальністю ураження до 300 кілометрів. Це допоможе ЗСУ звільнити Крим та Мелітополь.
"Росія грає нам на користь"
Давидюк зауважив, що Кремль сам себе заганяє у глухий кут.
З точки зору своєї безглуздості й тупості Росія поводиться нам на користь. Адже дії росіян викличуть мобілізацію наших західних партнерів,
– сказав політолог.
Він вважає, що після інцидентів на кшталт збиття американського безпілотника Україна може розраховувати навіть на суперсучасну зброю, яка раніше була табуйованою.
Збиття американського БпЛА над Чорним морем: коротко
- Росіяни 14 березня збили американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper. Дрон здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
- Через це до диктатора Владіміра Путіна звернувся лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер. Він закликав очільника Кремля припинити таку поведінку, аби не стати причиною ненавмисної ескалації.
- Прессекретар Пентагону Пет Райдер заявив, перехоплення дронів не є рідкістю, проте "такий тип поведінки є прикрим і небезпечним".