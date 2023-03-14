У США викликали російського посла та поінформували країни НАТО про інцидент з безпілотником
Джерело:Sky News
Усі країни-члени НАТО проінформовані про інцидент з американськими безпілотником MQ-9 Reaper, який впав у Чорному морі.
Високопоставлений воєначальник Північноатлантичного альянсу, генерал Крістофер Каволі, поінформував західних союзників про подробиці інциденту падіння БпЛА ВПС США у Чорному морі.
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Країни НАТО вже попереджені про інцидент
Повідомляється, що Каволі поінформував усі 30 держав-членів НАТО про ситуацію, в якій безпілотник MQ-9 Reaper зазнав катастрофи міжнародними водами.
Генерал (Крістофер) Каволі сьогодні поінформував союзників по НАТО про інцидент,
– сказав офіційний представник.
Інцидент був засуджений американськими військовими, як "безрозсудний".
Раніше прессекретар Джон Кірбі сказав, що Держдеп США повідомить російських чиновників про побоювання щодо ситуації.
США викликали російського посла
Незадовго після цього стало відомо, що через те, що трапилось, США викликали посла Росії у Вашингтоні до Держдепартаменту.
Що потрібно знати про інцидент у Чорному морі
- Близько 7-й ранку один із російських літаків Су-27 врізався у гвинт безпілотника ВПС США MQ-9, через що американським силам довелось його втопити у міжнародних водах.
- У ВПС США наголосили, що безпілотник виконував виключно розвідувальну місію. Тим часом кілька разів перед зіткнення 2 літаки Су-27 намагалися перехопити безпілотник, скинувши паливо перед ним.
- США прагнуть якнайшвидше забрати уламки БпЛА, щоб вони не потрапили до рук Кремля. Тим часом російські "стерв'ятники" також розпочали свій пошук. Проте, за даними Пентагону, росіяни ще не знайшли рештки безпілотника.
- Тим часом міноборони Росії вже оприлюднило офіційну байку про те, що американський БпЛА сам втратив висоту та зіштовхнувся з водою.