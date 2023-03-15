Проявилося бандитське дитинство Путіна, – Піонтковський про збиття дрона США

Росіяни 14 березня пошкодили в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper. Вкотре Владімір Путін показав свою бандитську натуру.

Так, цей інцидент не є дивним для країни, якою керують злочинці. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.

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Інцидент зі збиттям MQ-9 Reaper черговий прояв бандитизму Путіна

Піонтковський підкреслив, що вся лексика, спосіб життя та політична філософія російського диктатора – це влада кримінальника та чекіста. За його словами, у Путіна є 2 етапи життя, які утворюють таку дивну суміш:

до 18 років він був бандитом з пітерських дворів;

а наступні 30 років дрібним чекістським офіцером.

Отже, вся ця біографія очільника Кремля і накладається на зовнішньополітичну поведінку Росії. Водночас інцидент зі збиттям американського безпілотника над Чорним морем є проявом бандитського дитинства російського диктатора.

Це бандитське дитинство Путіна проявилося над Чорним морем,

– сказав російський опозиційний політик зі США.

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У Росії звинуватили США в нібито участі у бойових діях в Україні

Цинізму Росії немає меж – там хочуть дістати з Чорного моря уламки збитого американського безпілотника MQ-9 Reaper. Ба більше, секретар російського радбезу Ніколай Патрушев звинуватив США у нібито безпосередній участі у війні в Україні.

Ситуація з американським безпілотником підтвердила, що США безпосередньо беруть участь у бойових діях в Україні,

– цинічно заявив Патрушев.

Цю заяву він зробив попри те, що БпЛА літав над міжнародними водами Чорного моря і патрулював рубежі НАТО, оскільки одразу 3 чорноморські країни є членами Альянсу – Румунія, Болгарія та Туреччина.

Збиття MQ-9 Reaper: що відомо