"Відсутність жорсткої реакції не означає, що її не буде потім": росіяни збили безпілотник США

14 березня над Чорним морем два російські Су-24 збили американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper. Уряд США поки що не застосував рішучих дій щодо цієї російської операції.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він переконаний, що Сполучені Штати Америки можуть перейти до більш категоричних заходів згодом.

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Українська спільнота занепокоєна тим, що від США не прозвучало одразу жорсткої реакції на цей інцидент. Це зокрема може зіграти на руку у переговорах Владіміра Путіна та Сі Цзіньпіна під час його можливого візиту до Росії. Так Кремлю вчергове вдасться продемонструвати безкарність своїх незаконних дій.

Якщо немає моментальної реакції, це не означає, що цієї реакції не буде вже в короткостроковій перспективі,

– зауважив політтехнолог.

Тизенгаузен припустив, що реакцією від США може стати постачання озброєння Україні, про яке раніше не мовилося, наприклад, ATACMS. Він переконаний, що Вашингтон має широкий інструментарій, як саме відреагувати на збиття безпілотника, як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Можлива зустріч Сі та Путіна

Безпілотники США та союзників здійснюють польоти в міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародних законів. На момент збиття MQ-9 Reaper проводив рутинну операцію над нейтральними водами.

Досі інформація про візит китайського лідера до Росії не підтверджена, наголосив Тизенгаузен. Також є інформація, що Сі буде розмовляти по відеозв'язку із Володимиром Зеленським після зустрічі з Путіним.

Експерт переконаний, що імовірний візит Сі до Москви свідчить, що Китай вже не стоїть окремо, а активно втручається у розв'язання російсько-української війни.

Тривала війна для Китаю невигідна, перш за все для китайської економіки,

– додав мовець.

Він вважає, що в діях та заявах Китаю присутній елемент боротьби зі Сполученими Штатами Америки. Країна, що зараз бореться за глобальне визнання, просто не може залишатися осторонь від однієї із глобальних тем.

Китай нині позиціонує себе як єдиноможливого перемовника з Росією. А це може позитивно зіграти на руку Україні, переконаний політтехнолог. Лише єдиний пункт їхнього "мирного плану" про невикористання ядерної зброї говорить про те, що він адресований конкретній людині – Владіміру Путіну.

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