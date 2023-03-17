Подарунок для Путіна: які наслідки для Росії матиме інцидент з дроном США

Росіяни 14 березня збили американський безпілотник над Чорним морем. США відреагували на ситуацію достатньо стримано, оскільки керуються прагматичним підходом до ситуації.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, очевидно, що російські Су-27 збили американський безпілотник MQ-9 Reaper навмисно.

Дивіться також Американці були шоковані: що західні ЗМІ пишуть про перше бойове зіткнення Росії та США

Однак у США обмежилися засудженням таких дій країни-агресорки та попередили про неприпустимість провокацій.

"Американці – прагматики. Що вони мають робити – починати через це світову війну?" – зауважив Шейтельман.

За його словами, Вашингтон зробив певні висновки з ситуації на майбутнє.

"Важлива реакція не Вашингтона, а звичайних американців"

На думку політтехнолога, важлива не так реакція офіційного Вашингтона, як пересічних американців, які бачили відео зі збиттям БпЛА.

Американці обурюються, що Росія зазіхнула на безпілотник США. Реакція така, мовляв, а чи ви там не знахабніли?

– сказав Шейтельман.

За його словами, серед прихильників Республіканської партії поставало питання, чи потрібно надавати військову допомогу Україні. Після інциденту з MQ-9 Reaper у США поменшало людей, які сумнівалися у необхідності підтримувати Київ.

"Після цього ніякий Дональд Трамп, який умовно може прийти до влади, не зможе сказати: "Це не наша війна. Росіян потрібно зрозуміти". Україна заробила на цьому багато балів", – зазначив політтехнолог.

Стрім Артема Овдієнка та Михайла Шейтельмана: дивіться відео

Росіяни збили безпілотник, щоб подарувати Путіну

Шейтельман вважає, що рішення про збиття американського БпЛА ухвалював не особисто Владімір Путін, а військове командування Росії.

Чому атакували саме зараз? Тому що їм потрібно показувати хоч якісь перемоги очільнику Кремля. Військові радісно доповіли Путіну, що збили безпілотник США,

– сказав політтехнолог.

Він додав, що секретар радбезу Росії Ніколай Патрушев вже заявив про наміри дістати уламки збитого дрона з Чорного моря.

"Якщо це вдасться, то вони принесуть Путіну цей безпілотник, як подарунок. Вони не змогли подарувати йому Харків чи Одесу, то сподіваюся, що хоч з дроном вийде", – зазначив Шейтельман.

Боротьба груп у Кремлі

Політтехнолог наголосив, що у Росії немає єдиного центру ухвалення рішень на зразок української Ставки Верховного Головнокомандувача.

У країні-агресорці кожен грає за себе. Ба більше, у намаганні здивувати та порадувати свого шефа у Росії не замислюються над подальшими наслідками.

Я не здивуюся, якщо цей епізод з безпілотником розіграли одні гравці у Кремлі, аби нашкодити іншим,

– припустив Шейтельман.

Він пояснив, що у Кремлі є певні групи, які можуть робити кроки у власних інтересах. При цьому їх не хвилює, що це шкодить не тільки їхнім опонентам, але й Росії у глобальному плані.

"Окрім дій ЗСУ, однією з причин поразки Росії у війні стануть власні помилки та удари по самій собі", – зазначив Шейтельман.

Збиття MQ-9 Reaper: останні новини